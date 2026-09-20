Bullrich desmintió a Santilli por los cambios en Discapacidad

La senadora Patricia Bullrich negó que las modificaciones vinculadas con Discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027 hayan sido analizadas en la Mesa Política del Gobierno y contradijo al jefe de Gabinete.
La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias dentro del oficialismo por las modificaciones vinculadas con Discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 y desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había señalado que el tema fue abordado en la Mesa Política después de que ella se retirara de la reunión.
“Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba”, afirmó Bullrich durante una entrevista con La Nación+. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo además que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, permaneció hasta el final del encuentro y tampoco conocía las modificaciones.
Bullrich aseguró que ambos se enteraron del contenido cuando el proyecto llegó al Congreso. “Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”, planteó.
De todos modos, intentó poner un límite a la disputa interna y aclaró que no pretende abrir un enfrentamiento con el jefe de Gabinete. “No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”, remarcó.
La exministra de Seguridad explicó que en la reunión de la Mesa Política sí fueron analizados los principales lineamientos macroeconómicos del Presupuesto, pero insistió en que las modificaciones relacionadas con Discapacidad no fueron puestas sobre la mesa. Ya días atrás había cuestionado esa falta de coordinación y reclamado que las iniciativas sean discutidas antes de llegar al Congreso.
Para Bullrich, ese ámbito debe funcionar como una instancia que permita evaluar no sólo las decisiones del Poder Ejecutivo, sino también las posibilidades de que las iniciativas consigan respaldo parlamentario. En ese sentido, volvió a advertir sobre las dificultades que puede generar insistir con modificaciones en un área que definió como especialmente sensible.
La senadora recurrió a una expresión del tenis para calificar la situación como un “error no forzado”. También advirtió sobre el eventual costo político para el oficialismo de volver a impulsar cambios relacionados con Discapacidad después de las dificultades legislativas que atravesó el tema anteriormente.
“¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces contra la misma piedra?”, planteó Bullrich, quien consideró necesario encontrar una alternativa que permita atender las necesidades de las personas con discapacidad sin modificar los principales objetivos económicos del Ejecutivo.
En ese punto, ratificó su respaldo al rumbo fiscal del Gobierno. “El superávit fiscal y las metas de inflación no se negocian”, sostuvo, y señaló que un Presupuesto deficitario generaría incertidumbre. Su planteo pasa por encontrar un equilibrio entre esos objetivos y una respuesta a las demandas vinculadas con las prestaciones de Discapacidad.
Bullrich anticipó además que pretende conversar personalmente con el presidente Javier Milei para analizar el tema y buscar una salida que pueda reunir los votos necesarios en el Congreso.
Durante la entrevista también se refirió al video que difundió en redes sociales utilizando una canción de Lali Espósito, publicado después de sus cuestionamientos por el Presupuesto. Bullrich relativizó las interpretaciones políticas sobre el mensaje y afirmó que buscó mostrar cómo se posiciona “de cara a la realidad”. La publicación había generado distintas lecturas por producirse en medio de las diferencias internas.
Por último, la senadora abordó la posibilidad de suspender las PASO. Se manifestó favorable a esa alternativa, aunque señaló que su avance dependerá de los acuerdos que el oficialismo pueda construir con el PRO, sectores del radicalismo, gobernadores y fuerzas provinciales. También sostuvo que, aun sin primarias obligatorias, los partidos deberían conservar mecanismos democráticos para definir sus candidaturas.
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