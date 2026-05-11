El Obelisco se convirtió en cancha y abrió una semana histórica para el pádel

Una exhibición con las máximas figuras del mundo en plena Plaza de la República dio inicio al Premier Pádel P1, que ya se juega en Parque Roca.
El centro porteño cambió por unas horas el ruido del tránsito por el sonido de las paletas y los pelotazos. Una cancha profesional montada frente al Obelisco fue escenario de una exhibición inédita que marcó el comienzo del Premier Pádel P1 de Buenos Aires, una de las fechas más importantes del circuito internacional de este deporte.
La actividad principal continuará durante toda la semana en el estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, donde ya comenzaron los partidos oficiales luego de una convocatoria masiva en la etapa clasificatoria. El torneo reúne a los mejores jugadores del ranking mundial y convierte a la Ciudad en uno de los focos deportivos del año.
La edición 2026 llega con un dato histórico: 89 parejas inscriptas, la cifra más alta registrada hasta ahora en el circuito Premier Pádel. Los participantes buscan sumar puntos clave para el Ranking Race 2026 en un campeonato que reparte premios económicos y forma parte del calendario oficial de la Federación Internacional de Pádel.
Entre las principales figuras aparecen los números uno del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello, además de Federico Chingotto y Alejandro Galán en el cuadro masculino. En mujeres, se destacan Delfina Brea Senesi y Gemma Triay Pons, junto a otras referentes internacionales como Beatriz González y Paula Josemaría.
Durante la presentación oficial, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el alcance del evento: “Van a venir turistas de muchos lugares, de Uruguay, de Brasil, de las provincias. Este es un deporte bárbaro que todo el mundo puede disfrutar”.
Además, aseguró que la competencia “es una oportunidad para fomentar la actividad física y posicionar a la Ciudad como sede de eventos de primer nivel internacional”.
El torneo también incluye espacios gastronómicos, actividades recreativas y propuestas para toda la familia en el predio de Parque Roca. La final se disputará el próximo domingo 17 de mayo y las entradas continúan disponibles a través de Ticketek.