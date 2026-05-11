El Obelisco se convirtió en cancha y abrió una semana histórica para el pádel

f8831daf-f015-47a7-b39d-6d4607e379ef (1) Miles de personas siguieron la exhibición en el Obelisco antes del inicio del torneo en Parque Roca.

Impacto deportivo y turístico

Durante la presentación oficial, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el alcance del evento: “Van a venir turistas de muchos lugares, de Uruguay, de Brasil, de las provincias. Este es un deporte bárbaro que todo el mundo puede disfrutar”.

Además, aseguró que la competencia “es una oportunidad para fomentar la actividad física y posicionar a la Ciudad como sede de eventos de primer nivel internacional”.

El torneo también incluye espacios gastronómicos, actividades recreativas y propuestas para toda la familia en el predio de Parque Roca. La final se disputará el próximo domingo 17 de mayo y las entradas continúan disponibles a través de Ticketek.