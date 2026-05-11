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Golpe al bolsillo: fuerte aumento en trenes y colectivos nacionales

La medida alcanza a las líneas nacionales que conectan la Ciudad con el conurbano y a los servicios ferroviarios metropolitanos.

El boleto de los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el pasaje de los trenes nacionales tendrán una serie de aumentos en los próximos meses, en base a un nuevo esquema tarifario que el Gobierno puso a consideración pública mediante un proceso de participación ciudadana no vinculante.

Aumentarán 18% los boletos de tren y 2% los colectivos nacionales desde el próximo 18 de mayo, en el marco de un esquema de incrementos escalonados que se extenderá durante los próximos meses.

La medida fue oficializada este lunes por la Secretaría de Transporte a partir de la Resolución 26/2026, publicada en el Boletín Oficial, que abrió una consulta pública para discutir los nuevos cuadros tarifarios de los servicios de jurisdicción nacional. El mecanismo de participación ciudadana estará disponible durante tres días hábiles y permitirá presentar opiniones y comentarios sobre la propuesta, aunque no tendrá carácter vinculante.

En el caso de los colectivos, el ajuste alcanza exclusivamente a las más de 100 líneas de jurisdicción nacional que unen la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano bonaerense, mientras que las líneas porteñas y provinciales ya aplicaron aumentos propios en las últimas semanas.

Nuevas tarifas para los trenes metropolitanos

En los servicios del AMBA que incluyen a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa, las nuevas tarifas que pagarán los usuarios con la tarjeta SUBE registrada será la siguiente, según el mes:

  • Sección 1 (0 a 12 km): $330 (mayo) / $380 (junio) / $430 (julio) / $480 (agosto) / $530 (septiembre)
  • Sección 2 (12 a 24 km): $429 (mayo) / $494 (junio) / $559 (julio) / $624 (agosto) / $689 (septiembre)
  • Sección 3 (+24 km): $528 (mayo) / $608 (junio) / $688 (julio) / $768 (agosto) / $848 (septiembre)

En tanto, los usuarios que tengan la SUBE sin registrar abonarán:

  • Tarifa plana: $1.100 (mayo) / $1.300 (junio) / $1.400 (julio) / $1.600 (agosto) / $1.700 (septiembre)

Nuevas tarifas de referencia para los trenes de larga distancia

  • Constitución – Mar del Plata:$29.972 (mayo) / $34.514 (junio) / $39.055 (julio) / $43.596 (agosto) / $48.137 (septiembre)
  • Retiro – Junín: $19.353 (mayo) / $22.286 (junio) / $25.218 (julio) / $28.150 (agosto) / $31.083 (septiembre)
  • Retiro – Rosario: $22.003 (mayo) / $25.337 (junio) / $28.670 (julio) / $32.004 (agosto) / $35.338 (septiembre)
  • Once – Bragado: $17.728 (mayo) / $20.414 (junio) / $23.100 (julio) / $25.786 (agosto) / $28.472 (septiembre)

Nuevas tarifas de referencia para servicios ferroviarios regionales

  • Tren de las Sierras: $3.634 (mayo) / $4.184 (junio) / $4.735 (julio) / $5.285 (agosto) / $5.836 (septiembre)
  • Paraná-La Picada: $731 (mayo) / $841 (junio) / $952 (julio) / $1.063 (agosto) / $1.174 (septiembre)
  • Los Amores-Cacuí: $1.995 (mayo) / $2.298 (junio) / $2.600 (julio) / $2.902 (agosto) / $3.205 (septiembre)
  • Chorotis-Sáenz Peña: $2.455 (mayo) / $2.827 (junio) / $3.199 (julio) / $3.571 (agosto) / $3.943 (septiembre)
  • Güemes-Campo Quijano: $1.265 (mayo) / $1.456 (junio) / $1.648 (julio) / $1.839 (agosto) / $2.031 (septiembre)
  • Tren del Valle: $563 (mayo) / $649 (junio) / $734 (julio) / $819 (agosto) / $905 (septiembre)

Colectivos: Las tarifas desde el 18 de mayo

Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)

  • 0-3 km: $714 - SUBE sin nominar: $1.428
  • 3-6 km: $807,07 - SUBE sin nominar: $1.614,14
  • 6-12 km: $894,17 - SUBE sin nominar: $1.788,34
  • 12-27 km: $983,78 - SUBE sin nominar: $1.967,56
  • Más de 27 km: $1.085,49 - SUBE sin nominar: $2.170,98

Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)

  • Terminal: $237,53 - SUBE sin nominar: $475,06
  • Base pasajero/km: $36,28 - SUBE sin nominar: $72,56
  • Boleto mínimo: $939,37 - SUBE sin nominar: $1.878,74

ADEMÁS: La inflación de abril en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5%

Las tarifas desde el 15 de junio

Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)

  • 0-3 km: $728,28 - SUBE sin nominar: $1.456,56
  • 3-6 km: $835,32 - SUBE sin nominar: $1.670,64
  • 6-12 km: $952,00 - SUBE sin nominar: $1.904,00
  • 12-27 km: $1.075,37 - SUBE sin nominar: $2.150,74
  • Más de 27 km: $1.227,76 - SUBE sin nominar: $2.455,52

Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)

  • Terminal: $242,28 - SUBE sin nominar: $484,56
  • Base pasajero/km: $37,00 - SUBE sin nominar: $74,00
  • Boleto mínimo: $958,16 - SUBE sin nominar: $1.916,32

Las tarifas desde el 15 de julio

Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)__IP__

  • 0-3 km: $742,81 - SUBE sin nominar: $1.485,62
  • 3-6 km: $861,66 - SUBE sin nominar: $1.723,32
  • 6-12 km: $1.002,80 - SUBE sin nominar: $2.005,60
  • 12-27 km: $1.151,36 - SUBE sin nominar: $2.302,72
  • Más de 27 km: $1.337,06 - SUBE sin nominar: $2.674,12

Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)

  • Terminal: $247,12 - SUBE sin nominar: $494,24
  • Base pasajero/km: $37,74 - SUBE sin nominar: $75,48
  • Boleto mínimo: $977,28 - SUBE sin nominar: $1.954,56

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