Golpe al bolsillo: fuerte aumento en trenes y colectivos nacionales

Nuevas tarifas para los trenes metropolitanos

En los servicios del AMBA que incluyen a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa, las nuevas tarifas que pagarán los usuarios con la tarjeta SUBE registrada será la siguiente, según el mes:

Sección 1 (0 a 12 km): $330 (mayo) / $380 (junio) / $430 (julio) / $480 (agosto) / $530 (septiembre)

$330 (mayo) / $380 (junio) / $430 (julio) / $480 (agosto) / $530 (septiembre) Sección 2 (12 a 24 km): $429 (mayo) / $494 (junio) / $559 (julio) / $624 (agosto) / $689 (septiembre)

$429 (mayo) / $494 (junio) / $559 (julio) / $624 (agosto) / $689 (septiembre) Sección 3 (+24 km): $528 (mayo) / $608 (junio) / $688 (julio) / $768 (agosto) / $848 (septiembre)

En tanto, los usuarios que tengan la SUBE sin registrar abonarán:

Tarifa plana: $1.100 (mayo) / $1.300 (junio) / $1.400 (julio) / $1.600 (agosto) / $1.700 (septiembre)

Nuevas tarifas de referencia para los trenes de larga distancia

Constitución – Mar del Plata:$29.972 (mayo) / $34.514 (junio) / $39.055 (julio) / $43.596 (agosto) / $48.137 (septiembre)

Retiro – Junín: $19.353 (mayo) / $22.286 (junio) / $25.218 (julio) / $28.150 (agosto) / $31.083 (septiembre)

Retiro – Rosario: $22.003 (mayo) / $25.337 (junio) / $28.670 (julio) / $32.004 (agosto) / $35.338 (septiembre)

Once – Bragado: $17.728 (mayo) / $20.414 (junio) / $23.100 (julio) / $25.786 (agosto) / $28.472 (septiembre)

Nuevas tarifas de referencia para servicios ferroviarios regionales

Tren de las Sierras: $3.634 (mayo) / $4.184 (junio) / $4.735 (julio) / $5.285 (agosto) / $5.836 (septiembre)

Paraná-La Picada: $731 (mayo) / $841 (junio) / $952 (julio) / $1.063 (agosto) / $1.174 (septiembre)

Los Amores-Cacuí: $1.995 (mayo) / $2.298 (junio) / $2.600 (julio) / $2.902 (agosto) / $3.205 (septiembre)

Chorotis-Sáenz Peña: $2.455 (mayo) / $2.827 (junio) / $3.199 (julio) / $3.571 (agosto) / $3.943 (septiembre)

Güemes-Campo Quijano: $1.265 (mayo) / $1.456 (junio) / $1.648 (julio) / $1.839 (agosto) / $2.031 (septiembre)

Tren del Valle: $563 (mayo) / $649 (junio) / $734 (julio) / $819 (agosto) / $905 (septiembre)

Colectivos: Las tarifas desde el 18 de mayo

Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)

0-3 km: $714 - SUBE sin nominar: $1.428

3-6 km: $807,07 - SUBE sin nominar: $1.614,14

6-12 km: $894,17 - SUBE sin nominar: $1.788,34

12-27 km: $983,78 - SUBE sin nominar: $1.967,56

Más de 27 km: $1.085,49 - SUBE sin nominar: $2.170,98

Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)

Terminal: $237,53 - SUBE sin nominar: $475,06

Base pasajero/km: $36,28 - SUBE sin nominar: $72,56

Boleto mínimo: $939,37 - SUBE sin nominar: $1.878,74

Las tarifas desde el 15 de junio

Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)

0-3 km: $728,28 - SUBE sin nominar: $1.456,56

3-6 km: $835,32 - SUBE sin nominar: $1.670,64

6-12 km: $952,00 - SUBE sin nominar: $1.904,00

12-27 km: $1.075,37 - SUBE sin nominar: $2.150,74

Más de 27 km: $1.227,76 - SUBE sin nominar: $2.455,52

Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)

Terminal: $242,28 - SUBE sin nominar: $484,56

Base pasajero/km: $37,00 - SUBE sin nominar: $74,00

Boleto mínimo: $958,16 - SUBE sin nominar: $1.916,32

Las tarifas desde el 15 de julio

Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)__IP__

0-3 km: $742,81 - SUBE sin nominar: $1.485,62

3-6 km: $861,66 - SUBE sin nominar: $1.723,32

6-12 km: $1.002,80 - SUBE sin nominar: $2.005,60

12-27 km: $1.151,36 - SUBE sin nominar: $2.302,72

Más de 27 km: $1.337,06 - SUBE sin nominar: $2.674,12

Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)