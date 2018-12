El Pellegrini, la gran final que sí se “juega” en Argentina

La máxima fiesta de la temporada -con transmisión en vivo por ESPN a partir de las 18- en esta ocasión fue publicitada como corresponde a un evento de semejante magnitud, que presentará a los mejores caballos de la actualidad, pero además brindará innumerables atracciones fuera de la pista.

En esta edición serán 18 los ejemplares que lucharán por conquistar el trofeo más preciado, y el que lo logre no solo alcanzará la gloria eterna, sino también clasificará de forma directa para participar tanto en el Breeders’ Cup World Championship como en el mitin de Royal Ascot. La competencia, que se largará a las 19.10, pinta pareja, con varios aspirantes serios a la victoria. Entre ellos Sixties Song que, tras recuperar su nivel en la Copa de Oro (G1) donde se impuso con autoridad, buscará repetir el triunfo obtenido en esta prueba en 2016. Claro que la posible pista alterada a causa de la lluvia puede ser un tema para el campeón, que volverá a tener en sus riendas a Pablo Falero, quien podría disputar su último Pellegrini. Stivers, que viene de escoltarlo en dicho cotejo, asoma otra vez como una de las principales contras para el de Gaitán. El de Las Monjitas irá en yunta con Glorious Moment, titular del Provincia de Buenos Aires (G3). Alampur, héroe del Dardo Rocha (G1), For The Top, dueño del Nacional (G1), Balompié, ganador del De Honor (G1), y Global Kid, placé en el Jockey Club (G1), son otros que aparecen en primera fila. Y no podemos dejar de mencionar a Distinto Rye, Endormoon, Indio Hipólito e Il Mercato. La gran final sudamericana se “juega” hoy en Argentina y promete ser inolvidable.