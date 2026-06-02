Caputo: "Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida"

“Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperar, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo”, dijo el ministro.

A su vez, añadió: “El nivel de actividad está en un récord y cuando miramos el indicador tendencia ciclo vemos que por primera vez en 15 años crecemos durante 24 meses consecutivos”.

“¿Esto no quiere decir que estamos bien, no?; quiere decir que vamos bien”, insistió el funcionario.

En este contexto Caputo subió un nuevo escalón: “Y si tenemos en cuanta de dónde venimos, ¡estamos muy bien!”. Con este escenario insistió: “Lo peor ya pasó. La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Hoy no hay riesgo de bomba”.

“Se logró desactivar la bomba sin recurrir a desastres a los que se recurrieron en el pasado, defaults, confiscación de depósitos, pesificación asimétrica o corralito. Son heridas que hoy todavía están sanando”, explicó.

Caputo afirmó que “este modelo se basa en inversión, competencia y exportaciones, sustentado por un orden macroeconómico”. En ese sentido, dijo: “Stockearse no funciona en este modelo, ni tampoco comprar dólares en el paralelo. Eso no funciona. Tampoco funciona tener márgenes exorbitantes”.

En ese sentido, Caputo subrayó: “Los salarios medidos por el SIPA está un 2,9% arriba y ya hay muchas industrias en la que hay precios más razonables, como por ejemplo textil o calzado”.

El ministro afirmó derribaron "dos mitos importantes: uno que es mejor tener una economía cerrada y el de la restricción externa". El jefe del Palacio de Hacienda dijo que las proyecciones en compra de dólares se encuentran en los US$17.00 y U$S 24.000 millones.

Admitió que la energía contribuyó a este resultado y destacó que para el 2030 el saldo comercial de la balanza energética será de US$60.000 millones” y aclaró que “es una proyección subestimada”.

“Nos van a salir los dólares las orejas porque esto se va a extender a otros rubros”, insistió. Caputo corrigió su última frase y sostuvo que “la economía va llevarse puesto cualquier intento de desestabilización”.