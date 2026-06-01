Quiénes son los 15 jugadores que se marcharán de River tras el anuncio de Di Carlo

El presidente del Millonario informó que muchos futbolistas del plantel se irán en el próximo mercado de pases. Te contamos quiénes tendrían el boleto de salida.
Luego de que Stefano Di Carlo confirmara que River avanzará con una fuerte renovación de su plantel, comenzaron a conocerse los nombres de los futbolistas que podrían dejar el club en el próximo mercado de pases. El presidente había anticipado que “van a salir en torno a 15 jugadores” como parte de una decisión que, según explicó, fue tomada junto al director deportivo, Enzo Francescoli y el entrenador Eduardo Coudet incluso antes de la final perdida ante Belgrano.
Entre los casos más resonantes sobresale el de Quintero, uno de los máximos ídolos de la historia reciente del club que podría finalizar su etapa en Núñez después del Mundial 2026. Consultado sobre su situación, Di Carlo fue claro al remarcar que la decisión final dependerá del propio futbolista. “Son jugadores que se han ganado la posibilidad de elegir. A la vuelta, conversaremos y tendrá ese espacio para ver de qué tiene ganas y para qué está. Por supuesto, a Juanfer dámelo siempre, pero también está la cabeza, la vocación y el momento de cada uno”, afirmó.
Otro nombre de peso es el de Armani. El arquero, cuyo contrato finaliza en diciembre y que atraviesa un momento de incertidumbre sobre su futuro, también integra el grupo de futbolistas que podrían cambiar de rumbo. “Es un ícono del club, el arquero más ganador de la historia de River. Franco particularmente se ha ganado el derecho de decidir lo que quiere hacer en cualquier momento”, señaló el presidente.
La reestructuración responde al diagnóstico que realizó la dirigencia tras los golpes recientes en las distintas competiciones. “Tenemos carencia en cuanto a rendimiento. No hemos tenido los resultados que quisimos”, reconoció Di Carlo. Con ese panorama, River buscará reducir considerablemente el tamaño del plantel e incorporar entre cinco y siete refuerzos de jerarquía para darle a Coudet un equipo más competitivo de cara al segundo semestre.
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