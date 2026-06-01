Quiénes son los 15 jugadores que se marcharán de River tras el anuncio de Di Carlo

La lista de jugadores que se irían de River

Ezequiel Centurión Fabricio Bustos Germán Pezzella Lautaro Rivero Paulo Díaz Ulises Giménez Kevin Castaño Giuliano Galoppo Santiago Lencina Juan Fernando Quintero Ian Subiabre Maximiliano Salas Kendry Páez Matías Galarza Fonda Franco Armani

Entre los casos más resonantes sobresale el de Quintero, uno de los máximos ídolos de la historia reciente del club que podría finalizar su etapa en Núñez después del Mundial 2026. Consultado sobre su situación, Di Carlo fue claro al remarcar que la decisión final dependerá del propio futbolista. “Son jugadores que se han ganado la posibilidad de elegir. A la vuelta, conversaremos y tendrá ese espacio para ver de qué tiene ganas y para qué está. Por supuesto, a Juanfer dámelo siempre, pero también está la cabeza, la vocación y el momento de cada uno”, afirmó.