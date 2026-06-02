Javier Milei envió un mensaje a la oposición: "El año que viene los vamos a pasar por arriba"

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Una vez más, el libertario apuntó contra la idea del "Estado presente" y puso como ejemplo la gestión de la pandemia de coronavirus. "Si la salud pública es un seguro a la enfermedad, la pandemia fue una clara muestra de cómo falló este seguro. Si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Como en el medio hicieron todo tipo de estropicios, tuvimos 130.000 muertos. Lo del ´Estado te cuida´ nos costó carísimo en términos de vidas humanas", consideró.

Después de destacar los datos de crecimiento desde su asunción en diciembre de 2023, Milei proyectó números positivos para los próximos meses y aseveró que, gracias a su decisión de tomar decisiones “únicamente avaladas por la teoría economía”, el oficialismo se impondrá en las elecciones de 2027: “El año que viene, en octubre, los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad”.

En tono de elogio, resaltó la tarea del ministro Luis Caputo para frenar intentos de corridas cambiarias y dijo tener "el Congreso más reformista de los últimos años". “Ahora podemos ver un retorno a la tendencia original que teníamos hace un año. Por eso nos encontramos en condiciones de hablar de lo que viene, de cómo acelerar el crecimiento de la Argentina de acá en adelante”, subrayó.

Milei: "Los monstruos K no nos asustan más"

A su vez, el Presidente comparó la batalla cultural del modelo libertario con la película animada “Monsters, Inc.”, del estudio Pixar, al equiparar al kirchnerismo y al modelo “colectivista” con la “fábrica de monstruos” que en ese film se dedicaba a “asustar niños”.

“Yo sé que va a ser polémico lo que voy a contar, pero hay una película que es hermosa, que se llama ‘Monsters, Inc’. Es fabulosa, porque era como una suerte de fábrica que se dedicaba a asustar niños. ¿Cuál es la trama de la película? Que va un monstruo, quiere asustar a una nenita y la nenita se le mata de risa”, recordó Milei.

Y agregó: "El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas este país va a ser definitivamente libre y grande nuevamente. La campaña es ‘Monsters, Inc’. El monstruo K. Monstruo, no nos asustas más".