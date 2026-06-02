Kicillof les prohibió a sus ministros y funcionarios viajar al Mundial

La decisión llega a pocos días del inicio del certamen y en un contexto marcado por las dificultades financieras que enfrentan tanto la Provincia como numerosos municipios bonaerenses.

Durante una ronda de prensa, el ministro de Gobierno aseguró que comparte la pasión por el fútbol, aunque consideró que las responsabilidades institucionales deben estar por encima de cualquier interés personal. “A mí me encanta el fútbol y nunca pude ir a un Mundial. Realmente me encantaría, pero tengo una responsabilidad política e institucional en un momento muy complejo”, expresó.

Además, manifestó su confianza en que ningún integrante del Gobierno provincial intentará desobedecer la directiva impuesta por Kicillof. “Creo que no hay ningún funcionario que se le ocurra viajar, en este momento tan difícil de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina”, remarcó.

Como alternativa para acompañar a la Selección, el Gobierno bonaerense promoverá la instalación de espacios públicos para ver los encuentros mundialistas. Se trata de los denominados Fan Fest, que serán organizados por distintos municipios en conjunto con la AFA y contarán con pantallas gigantes y acceso gratuito para los vecinos.

Bianco también dejó una advertencia para quienes eventualmente ya hubieran comprado pasajes o planificado un viaje para asistir al Mundial. “Alentaremos todos desde la provincia de Buenos Aires y, en el caso de que alguno haya sacado un pasaje, lo dejará abierto y se irá en las vacaciones. Verá cómo hace”, concluyó.

Con esta medida, la gestión de Kicillof busca reforzar un mensaje de austeridad puertas adentro del Estado provincial en medio de un escenario económico que continúa generando preocupación en las cuentas públicas bonaerenses.