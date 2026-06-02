Kicillof les prohibió a sus ministros y funcionarios viajar al Mundial

La Provincia busca dar una señal de austeridad en medio de la crisis económica. Quienes incumplan la medida deberán dejar sus cargos.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof dispuso que ningún ministro, secretario o funcionario de la administración provincial viaje al exterior para presenciar el Mundial de Fútbol 2026, que comenzará en los próximos días y se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.
La decisión fue confirmada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien explicó que la medida responde a la necesidad de mantener una conducta de austeridad frente al complejo escenario económico que atraviesan la provincia de Buenos Aires y el país.
Según detalló el funcionario, la instrucción es terminante y alcanza a todos los integrantes del gabinete y de la estructura gubernamental bonaerense. Incluso, advirtió que cualquier funcionario que decida viajar para asistir a los partidos deberá presentar su renuncia de manera inmediata.
Desde la administración provincial sostienen que la medida busca evitar cuestionamientos y transmitir un mensaje acorde con el contexto económico actual. En ese marco, Bianco reveló que se realizaron cruces de información con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para verificar si algún funcionario provincial había adquirido entradas para los encuentros que disputará la Selección Argentina durante la Copa del Mundo.
La decisión llega a pocos días del inicio del certamen y en un contexto marcado por las dificultades financieras que enfrentan tanto la Provincia como numerosos municipios bonaerenses.
Durante una ronda de prensa, el ministro de Gobierno aseguró que comparte la pasión por el fútbol, aunque consideró que las responsabilidades institucionales deben estar por encima de cualquier interés personal. “A mí me encanta el fútbol y nunca pude ir a un Mundial. Realmente me encantaría, pero tengo una responsabilidad política e institucional en un momento muy complejo”, expresó.
Además, manifestó su confianza en que ningún integrante del Gobierno provincial intentará desobedecer la directiva impuesta por Kicillof. “Creo que no hay ningún funcionario que se le ocurra viajar, en este momento tan difícil de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina”, remarcó.
Como alternativa para acompañar a la Selección, el Gobierno bonaerense promoverá la instalación de espacios públicos para ver los encuentros mundialistas. Se trata de los denominados Fan Fest, que serán organizados por distintos municipios en conjunto con la AFA y contarán con pantallas gigantes y acceso gratuito para los vecinos.
Bianco también dejó una advertencia para quienes eventualmente ya hubieran comprado pasajes o planificado un viaje para asistir al Mundial. “Alentaremos todos desde la provincia de Buenos Aires y, en el caso de que alguno haya sacado un pasaje, lo dejará abierto y se irá en las vacaciones. Verá cómo hace”, concluyó.
Con esta medida, la gestión de Kicillof busca reforzar un mensaje de austeridad puertas adentro del Estado provincial en medio de un escenario económico que continúa generando preocupación en las cuentas públicas bonaerenses.
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