Motorola presenta House of Moto Indigo, su color exclusivo desarrollado junto a Pantone

Alianza estratégica en diseño y tecnología

House of Moto Indigo, un tono intenso ubicado entre el azul y el violeta que transmite tanto calma como fortaleza, fue desarrollado en estrecha colaboración con Pantone, "marcando un nuevo y emocionante paso en la alianza estratégica de varios años entre Motorola y la autoridad mundial del color. Juntas, ambas marcas han explorado cómo el color puede transformar la tecnología en una forma de autoexpresión, aportando resonancia emocional y relevancia cultural al diseño de productos".

“En Motorola, el diseño nunca ha sido solo una cuestión estética, sino una expresión de identidad”, afirmó Ruben Castaño, vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencia del Consumidor de Motorola. “House of Moto Indigo es un tono vibrante que llama la atención, se siente fresco y agradablemente inesperado. Refleja el lenguaje de diseño de Motorola, donde la inteligencia y la artesanía se unen para crear objetos con los que las personas se conectan emocionalmente, y no solo por su funcionalidad”.

Esta colaboración se basa "en la creencia compartida de que el color no es solo un elemento estético, sino también una experiencia. Gracias a la experiencia de Pantone, Moto Indigo fue concebido para ser versátil y duradero: un tono que se adapta naturalmente a dispositivos, materiales, entornos digitales e innovaciones futuras".

Significado y versatilidad de House of Moto Indigo

Según recalcó Motorola, "hoy, los dispositivos que llevamos con nosotros dicen algo sobre quiénes somos incluso antes de pronunciar una palabra. Por eso, House of Moto Indigo fue diseñado para generar una conexión personal desde el primer momento en que se ve".

“A lo largo de la historia y en distintas culturas, el índigo ha simbolizado profundidad, intuición y creatividad reflexiva”, señaló Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute. “Es un tono que transmite tanto atemporalidad como una energía orientada hacia el futuro, lo que lo convierte en una elección ideal para un mundo donde la tecnología es profundamente personal”.

"House of Moto Indigo fue creado para transmitir expresión, inteligencia y propósito. Representa el compromiso continuo de Motorola con el desarrollo de tecnología centrada en las personas y constituye una identidad visual coherente que define cómo se verá y se sentirá el Lifestyle Tech del futuro", concluyó la empresa en su comunicado.