Presentan cinco nuevos modelos en BMW Experience 2026: Gen M Edition

Además, Julián Santero, piloto BMW, realizó una gran cantidad de taxi-rides en modelos como los BMW M3 Competition Touring y BMW M5, para demostrar todo el potencial de estos vehículos.

De igual manera, los participantes también contaron con la posibilidad de manejar en dos simuladores, disfrutar de un sunset musicalizado por un DJ y realizar un primer contacto con la BMW F 450 GS, el nuevo modelo de entrada a la línea GS de BMW Motorrad, en un espacio especialmente destinado a este fin. Además, un total de 23 modelos de BMW, MINI y BMW Motorrad estuvieron presentes en los boxes del autódromo. Entre ellos destacaron los cuatro lanzamientos de autos que formaron parte del evento: BMW M2 CS, BMW M 440 xDrive Cabrio, MINI John Cooper Works Countryman ALL4 y MINI John Cooper Works GP Inspired Edition

UN MAGNÍFICO EVENTO

“Nos enorgullece haber vuelto a recibir una gran cantidad de clientes en una nueva edición de la BMW Experience, un magnífico evento donde exhibimos cinco lanzamientos de las tres marcas del grupo y donde creamos momentos imborrables en nuestros seguidores al poner a disposición nuestros vehículos en un entorno seguro y apropiado para acelerar y vivir de primera mano todas las virtudes y la deportividad de nuestros productos” comentó respecto al evento Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina.