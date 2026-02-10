Santiago Cosentino es el nuevo Sales Sr. Director Southern Cone de Mondelez International

R M Mondelez SC3 (1) Santiago Cosentino, Sales Sr. Director Southern Cone de Mondeléz

Santiago cuenta con más de 20 años de experiencia liderando áreas comerciales en compañías líderes de consumo masivo. Desarrolló su carrera en Danone y Nutricia, donde ocupó roles directivos y de board en Argentina, hasta alcanzar su última posición como Executive Vice President Sales para Estados Unidos & Canadá. Su trayectoria abarca planeamiento estratégico, liderazgo de todos los canales comerciales, trade marketing, revenue growth management, route to market y supply chain, liderando procesos de transformación y estrategias de crecimiento sostenido.

Cuenta con un Executive MBA de IAE Business School y es Licenciado en Administración, además de contar con formación en Comunicación. A lo largo de su carrera lideró equipos multiculturales, procesos de transformación comercial y estrategias de crecimiento sostenido en mercados altamente competitivos.

Con esta incorporación, Mondelez continúa fortaleciendo su liderazgo comercial en la región, apostando a una visión integrada, foco en el cliente y excelencia en la ejecución.

Mondelez International

Mondelēz International es una compañía mundial de snacks, líder en chocolates, galletas, chicles, caramelos, bebidas en polvo y premezclas. Con presencia en 150 países del mundo, su portfolio incluye reconocidas marcas como los chocolates Cadbury y Milka, las galletas Oreo y belVita y los chicles Trident. En Argentina, Mondelēz International fabrica y comercializa marcas líderes como Oreo, Club Social, Cerealitas, Terrabusi, Pepitos, Express, Milka, Cadbury, Shot, Tita, Rhodesia, Beldent, Bubbaloo, Halls, Tang, Clight y Royal, entre otras. Localmente posee dos plantas industriales: Planta Pacheco (Prov. de Buenos Aires), produce galletas y bañados Planta Villa Mercedes (Prov. de San Luis), elabora bebidas en polvo y postres para preparar

Adicionalmente, cuenta con oficinas administrativas ubicadas en el partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, desde donde se da soporte al mercado de Cono Sur, integrado por los países de Argentina, Uruguay y Paraguay. Para conocer más ingresar en www.mondelezinternational.com/ar