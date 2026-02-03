BAT Argentina reafirma su liderazgo como Top Employer 2026

Al referirse a la distinciòn, Jorge Diego Arguindegui, Country Manager de BAT Argentina, expresó: “Estamos muy orgullosos de este reconocimiento. En BAT siempre apostamos por el desarrollo, el bienestar y el crecimiento de todos nuestros colaboradores, y creo que esta certificación lo refleja. Estamos convencidos de que, para construir un mañana mejor, debemos impulsar el talento de nuestra gente, ofreciéndoles programas que fomenten el equilibrio y la flexibilidad tanto en su vida personal como profesional.”

Las empresas que participan en esta certificación son sometidas a una exhaustiva auditoría realizada por el prestigioso Instituto Top Employer, que evalúa en profundidad diversas políticas de recursos humanos, incluyendo beneficios, clima laboral, oportunidades de crecimiento e iniciativas de inclusión y diversidad.

BAT Argentina cuenta con sólidos programas de formación y desarrollo profesional. Entre ellos se destaca el “Programa De Global Graduates”, un programa rotativo de 18 meses que ofrece formación internacional, experiencias reales de negocio y el desarrollo de habilidades de liderazgo. Asimismo, la compañía impulsa un programa de pasantías que acompaña el inicio de la carrera profesional de jóvenes estudiantes, alcanzando una tasa importante de efectivización entre quienes participan.

Cuando se trata de bienestar, BAT promueve políticas que equilibran la vida personal y laboral a través de beneficios como short Friday, licencias extendidas por maternidad, paternidad o sabáticas, y días de home office. Además, mediante el programa “LiveWell”, la empresa acompaña la salud integral de sus colaboradores con iniciativas enfocadas en el bienestar físico, emocional y financiero.

La distinción como Top Employer 2026 reafirma el propósito de BAT Argentina de seguir construyendo un mañana mejor, que incluya un ambiente inclusivo y flexible, donde el talento pueda crecer y proyectarse a nivel global.

BAT, líder en bienes de consumo multicategoría

BAT Argentina forma parte del British American Tobacco Group, una empresa líder en bienes de consumo multicategoría que opera a escala internacional.

Nuestra visión es construir A Better Tomorrow™ (Un Mañana Mejor), disminuyendo el impacto en la salud de nuestro negocio y ofreciendo a nuestros consumidores adultos nuevos productos, respaldados por la ciencia, que les brinden alternativas menos riesgosas.

Contamos con más de 350 empleados en Argentina y una planta productiva en el Parque Industrial de Pilar. Desde hace 127 años producimos y comercializamos en el país, asegurándonos la innovación tecnológica y científica para adaptarnos constantemente a las exigencias d