ABB transforma estadios en ecosistemas inteligentes más eficientes y sustentables

El concepto de "estadio inteligente" (Smart Stadium) ha cobrado impulso a medida que los clubes y operadores toman conciencia de la doble oportunidad de, por un lado, reducir los costos operativos y, al mismo tiempo, satisfacer las crecientes expectativas ambientales de los aficionados y asistentes y por supuesto, también de los organismos reguladores y de los patrocinadores quienes promueven criterios de sustentabilidad.

Las soluciones de edificios inteligentes de ABB para estadios optimizan la eficiencia energética, mejoran las experiencias de los fanáticos y reducen el impacto ambiental en las ciudades.

Los estadios deportivos modernos están evolucionando mucho más allá de su función tradicional de ser simples espacios de entretenimiento de uso esporádico, tanto deportivo como de espectáculos de diversa índole. Hoy en día, a partir del uso intensivo, sirven como ámbitos de tecnología sostenible de vanguardia e innovación.

El enfoque integral de ABB para la automatización de estadios se centra en el sistema i-bus KNX, para la automatización de edificios inteligente basado en el estándar KNX, que conecta todos los componentes eléctricos del estadio en una red unificada.

Así es como los estadios pueden adoptar herramientas de vanguardia para lograr un funcionamiento más sustentable, a partir de una mirada integral que se nutre del uso eficiente de la energía y de fuentes de energía renovables.

Según el estudio de impacto económico del deporte de Deloitte Insights, el mercado global de estadios inteligentes superó los 8.000 millones de dólares en valor en 2024 y se espera que alcance más de 38.000 millones en 2033.

Por otro lado, un estudio publicado por la Universidad Duke indica que un estadio profesional puede consumir entre 5 y 10 megavatios (MW) de electricidad durante un evento, lo que equivale al consumo eléctrico de unos 5.000 hogares estadounidenses.

La revolución del estadio inteligente de la mano de ABB

Esta solución permite por ejemplo gestionar la iluminación en todo el estadio, desde los vestuarios hasta el campo de juego, desde las gradas hasta las salas VIP. Esta cobertura integral garantiza una optimización energética constante en todas las áreas, incluyendo los espacios públicos y las zonas operativas.

La tecnología ABB transforma los estadios tradicionales en ecosistemas inteligentes donde la iluminación, la climatización, la seguridad y la gestión energética funcionan en perfecta armonía. El sistema utiliza algoritmos de ahorro energético que evalúan la hora del día, la iluminación natural y la carga total de la red eléctrica, garantizando así que los estadios funcionen con la máxima eficiencia, independientemente de la programación de eventos o las condiciones externas.

Estadios emblemáticos que ingresaron en la categoría de Smart Stadium

- La remodelación del estadio El Sadar (2019-2021), en Pamplona, España permitió aumentar su aforo a 23.500 espectadores, modernizando por completo su infraestructura eléctrica con los más altos estándares de fiabilidad y eficiencia. En colaboración con socios locales, ABB proporcionó una solución integral que incluye sistemas modulares System pro E Power, paneles de distribución con envolventes ComfortLine y equipos de última generación con interruptores automáticos, diferenciales y sistemas de protección de motores.

- La transformación del Generali Arena en Austria ejemplifica el potencial de los sistemas de edificios inteligentes en instalaciones deportivas. A partir de diversas soluciones tecnológicas, ha sido posible conectar en red todos los componentes de iluminación, persianas, calefacción, aire acondicionado y ventilación del estadio, garantizando así un ahorro energético. Además, también se han suministrado transformadores de tipo seco que cumplen con las últimas normas de eficiencia energética de la Unión Europea.

- ABB cuenta con numerosos productos integrados en la infraestructura deportiva de Río de Janeiro, diseñada para albergar eventos deportivos y de ocio en la ciudad. La empresa es uno de los proveedores de equipos para las grandes redes de iluminación y suministro eléctrico del Complejo Deportivo Deodoro, así como para las instalaciones de Copacabana, Barra da Tijuca, el sambódromo y los estadios Maracaná y Maracanãzinho.

- En Noruega, el Skagerak Arena del club de fútbol Odd en Skien tiene toda la terraza cubierta con 5.700 metros cuadrados de módulos solares. Alcanzan una potencia nominal de 800 kWp. El almacenamiento de energía en baterías y el sistema de gestión energética, proporcionados por ABB, garantizan el máximo aprovechamiento de la energía renovable incluso en condiciones de poca luz.

- La tecnología de ABB también se utiliza en el Tissot Arena, con una la planta de energía solar dentro de un estadio más grande del mundo, ubicada en Biel, Suiza. El complejo deportivo cuenta con una cubierta extendida con aproximadamente 16.500 metros cuadrados de espacio disponible para los módulos solares, equivalente al tamaño total de dos campos de fútbol. La producción anual de energía de la planta equivale al consumo de aproximadamente 500 hogares suizos promedio. 3/2

- En la famosa pista Erta, en San Vigilio di Marebbe, Italia, la tecnología de ABB optimiza la producción de nieve artificial para la Copa del Mundo de Esquí Alpino Audi FIS. El avanzado sistema de gestión energética ABB Ability Energy Manager, con los cañones de nieve TechnoAlpin, permite optimizar el consumo energético en tiempo real y logra alcanzar la gestión remota inteligente. Los cuadros de distribución con interruptores automáticos conectan la estación a la plataforma de monitorización de ABB, lo que permite a los operadores monitorizar la demanda y el consumo de energía, a la vez que reducen costos.

La inversión en infraestructura deportiva en estadios, campos de juego e instalaciones de entrenamiento, presenta una tendencia al alza a nivel mundial, ya que estos desarrollos suelen generar amplios beneficios sociales y económicos, tanto para el sector público como para el privado.

Al respecto el estudio de Deloitte indicó en 2025 que más de 300 estadios deportivos a nivel mundial habrán iniciado renovaciones o nuevas construcciones. Se espera que casi el 50% de estos nuevos proyectos de infraestructura para estadios se lleven a cabo en Norteamérica y Europa, según el análisis de referencia sobre los desarrollos de infraestructura deportiva en curso.

Con el crecimiento como objetivo común, los gobiernos y las comunidades pueden colaborar con los inversores deportivos para proporcionar infraestructura complementaria, como conexiones de transporte, y los recursos comunitarios pueden contribuir a potenciar el impacto socioeconómico del deporte.

Con más de un siglo de presencia en Argentina, ABB se ha consolidado como socio estratégico para la industria local.

Actualmente, con más de 500 colaboradores en el país, la compañía ofrece soluciones tecnológicas de electrificación, automatización, motores eléctricos y robótica para los principales sectores industriales y de servicios.

La planta Bella Vista, con 4.500 metros cuadrados distribuidos en 3 naves y un equipo de más de 140 colaboradores, fabrica interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, contactores y capacitores que abastecen el mercado argentino y latinoamericano (Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y el Centro de Distribución Miami en los USA).

