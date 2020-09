En agosto una familia tipo necesitó $45.478 para no ser pobre

Los recursos necesarios para no caer en la indigencia fueron $18.792, de acuerdo con la medición difundida por el INDEC.

Una familia de cuatro integrantes necesitó en agosto $45.478 para no ser pobre y $18.792 para no caer en la indigencia, en cálculos en los que no se consideran gastos de alquiler de la vivienda, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).