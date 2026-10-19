Encuentran cuchillos y ropa con manchas rojas en la casa de uno de los sospechosos

El hijo de la maestra dice que desconfía de todos los peones rurales, y trabajadores de la estancia en el campo donde está ubicada la escuela en la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes
La directora suplente de la Escuela Rural Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, Nancy, Godoy se encuentra desaparecida desde el miércoles 7 de octubre en la zona rural de Esquina, Corrientes y hasta el momento hay dos detenidos.
En la casa de uno de ellos, un peón de la estancia donde se encuentra alojada la escuela, se encontraron cuchillos y ropa con manchas rojas, informó el fiscal Javier Mosquera, a cargo de la investigación.
“En la mañana del sábado se hicieron allanamientos en su vivienda buscando elementos de la maestra, pero no hay nada, solamente se encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas. Se mandó al Instituto Médico Forense para corroborar si es sangre humana y determinar el grupo y factor para una posterior prueba de ADN”, sostuvo en representante del Ministerio Público Fiscal, según público el diario El Liberal, de Corrientes.
El sospechoso detenido habría hecho una declaración sobre los últimos movimientos de la docente y sus palabras no habrían coincidido con las pruebas reunidas hasta el momento por el fiscal a cargo de la investigación, por lo que se realizó un allanamiento en el lugar donde vive.
Por su parte Sebastián, uno de los hijos de Godoy afirmó que la docente no se fue por sus propios medios y que alguien pudo haberla engañado para sacarla de la escuela, ya que en el establecimiento “quedó su equipo de mate y parte de su ropa, pero faltan su celular y el bolso” donde llevaba sus pertenencias.
“Las únicas personas que estuvieron ahí con ella y que tenían contactos eran los dueños de la estancia y los peones. Desconfío de todos”, dijo esta tarde Sebastián en declaraciones a la prensa.
Los rastrillajes continúan en la zona rural de Esquina, en terrenos de difícil acceso, bajo la coordinación del fiscal Javier Gustavo Mosquera. En el marco de la causa, hay dos peones detenidos y se esperan los resultados de las pericias sobre las manchas de sangre halladas en los elementos secuestrados.
Para llegar a la escuela hay que cruzar la estancia El Curupy y hacer las últimas tres horas a caballo, con un animal que le presta una vecina de la zona. La familia de Godoy no sabe nada de ella desde el miércoles 7, a las 20.34, cuando se comunicó por última vez por WhatsApp.