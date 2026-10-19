Encuentran cuchillos y ropa con manchas rojas en la casa de uno de los sospechosos

Por su parte Sebastián, uno de los hijos de Godoy afirmó que la docente no se fue por sus propios medios y que alguien pudo haberla engañado para sacarla de la escuela, ya que en el establecimiento “quedó su equipo de mate y parte de su ropa, pero faltan su celular y el bolso” donde llevaba sus pertenencias.

“Las únicas personas que estuvieron ahí con ella y que tenían contactos eran los dueños de la estancia y los peones. Desconfío de todos”, dijo esta tarde Sebastián en declaraciones a la prensa.

Los rastrillajes continúan en la zona rural de Esquina, en terrenos de difícil acceso, bajo la coordinación del fiscal Javier Gustavo Mosquera. En el marco de la causa, hay dos peones detenidos y se esperan los resultados de las pericias sobre las manchas de sangre halladas en los elementos secuestrados.

Para llegar a la escuela hay que cruzar la estancia El Curupy y hacer las últimas tres horas a caballo, con un animal que le presta una vecina de la zona. La familia de Godoy no sabe nada de ella desde el miércoles 7, a las 20.34, cuando se comunicó por última vez por WhatsApp.