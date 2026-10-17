Megaoperativo para localizarla

En las tareas participan más de 80 efectivos policiales, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros entrenados para la búsqueda de personas.

El procedimiento reúne a distintas dependencias de seguridad, entre ellas la Policía Rural y Ecológica (PRIAR), el Grupo Táctico de Operaciones de Goya, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales, Bomberos de la Policía provincial y Bomberos Voluntarios de Esquina.

Los equipos recorren grandes extensiones de terreno a pie y a caballo, mientras que los drones permiten inspeccionar desde el aire lugares de difícil acceso.

En paralelo, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina para intentar reconstruir los últimos movimientos de la docente y determinar qué ocurrió antes de su desaparición.

Dos detenidos y una hipótesis familiar

La investigación, a cargo de la Comisaría de Distrito Pueblo Libertador y de la fiscalía interviniente, ya derivó en la detención de dos personas que, según trascendió, habrían sido las últimas en mantener contacto con la mujer.

Además, la Justicia dispuso allanamientos en los domicilios de los detenidos y de otros sospechosos, en busca de elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Mientras tanto, la familia de la docente manifestó su preocupación y sostuvo que no cree que se haya extraviado por sus propios medios.

“Nosotros que la conocemos, ella no se perdió”, aseguró Sandra Godoy, sobrina de la mujer, durante una entrevista con Canal 5TV.

La familiar explicó que una vecina habría visto a la docente antes de su desaparición y que existía la posibilidad de que alguien la trasladara hasta una estancia para continuar su viaje hacia Esquina.

“Creemos que alguien la sacó engañada, diciéndole que la llevaban hasta la estancia, que la estaba esperando la dueña”, expresó.

Sin embargo, aclaró que se trata únicamente de una sospecha familiar y que todavía no cuentan con pruebas que permitan confirmar esa versión.

Por el momento, los investigadores mantienen abiertas distintas líneas de investigación, mientras continúan los rastrillajes y el análisis de posibles pistas.