Todo ocurrió mientras hacía uso de la palabra. Granata recordó que algunos periodistas habían sugerido que no había asistido a las últimas sesiones por motivos ajenos a su función. "Nunca falto a la sesión y, cuando lo hago, es por un tema de salud, o de enfermedad o tratamiento médico", comentó la legisladora del espacio Somos Vida. Y luego, explicó que se había sometido a distintas punciones como parte de una serie de estudios.