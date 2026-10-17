La diputada provincial exhibió las marcas de una punción mamaria y respondió a las críticas por sus ausencias en las últimas sesiones. Además, dio a conocer el resultado del estudio.
Amalia Granata reaccionó de manera inesperada durante una sesión legislativa en Santa Fe y mostró las marcas que le quedaron en uno de sus pechos tras someterse a una serie de punciones mamarias. De esa manera, la diputada provincial salió al cruce de las críticas por sus últimas ausencias.
Todo ocurrió mientras hacía uso de la palabra. Granata recordó que algunos periodistas habían sugerido que no había asistido a las últimas sesiones por motivos ajenos a su función. "Nunca falto a la sesión y, cuando lo hago, es por un tema de salud, o de enfermedad o tratamiento médico", comentó la legisladora del espacio Somos Vida. Y luego, explicó que se había sometido a distintas punciones como parte de una serie de estudios.
En ese momento, decidió exhibir una marca en uno de sus pechos para demostrar, efectivamente, que había sido sometido a un estudio médico. "Para que vean que no miento, señora presidenta, le voy a mostrar que acá tengo las heridas de la punción", dijo.
Granata compartió también una noticia que llevó tranquilidad sobre su estado de salud: los resultados de los estudios indicaron que las lesiones evaluadas eran benignas. “Quiero decir que el resultado llegó… Y las lesiones son benignas. Un alivio, gracias a Dios”, expresó durante su intervención.
El episodio generó repercusiones dentro del recinto y en redes sociales, donde comenzaron a circular imágenes y fragmentos de su intervención. La legisladora cerró su exposición con una frase que despertó aplausos entre algunos presentes: “Van a tenerme para rato”.