Escala la ofensiva entre Rusia y Ucrania: nuevos bombardeos dejaron al menos 14 muertos

El mandatario expresó sus condolencias por las víctimas registradas en Sloviansk, donde varios edificios residenciales resultaron destruidos, y denunció que las fuerzas rusas utilizaron dos misiles y cerca de 160 drones en la última ofensiva. Además, señaló que nuevos ataques provocaron daños en más de diez edificios de viviendas.

En paralelo, Zelenski afirmó que Rusia sufrió casi 225.500 bajas militares entre muertos y heridos en los primeros siete meses del año, una cifra que, según sostuvo, supera incluso la cantidad de soldados incorporados durante ese mismo período.

El jefe de Estado ucraniano también denunció que Moscú busca profundizar su cooperación militar con Corea del Norte, al asegurar que el Kremlin prepara el despliegue de unos 30.000 efectivos norcoreanos y la incorporación de nuevos sistemas de misiles balísticos suministrados por Pyongyang.

Mientras continúan los combates y se multiplican las denuncias cruzadas, las perspectivas de una negociación de paz siguen siendo remotas y el conflicto mantiene un elevado costo humano para la población civil de ambos lados del frente.