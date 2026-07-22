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Jubilaciones ANSES: cuánto cobrarán los beneficiarios en agosto con el aumento y el bono

Los haberes subirán un 1,89% por la movilidad previsional de ANSES. Se mantiene el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima.

Los jubilados y pensionados de la ANSES recibirán en agosto de 2026 un aumento del 1,89%, en línea con la inflación de junio informada por el INDEC. Además, continuará el bono extraordinario de $70.000, que no tendrá modificaciones.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $411.989,33 a $419.775,92. Sumando el bono, quienes perciban el haber mínimo cobrarán un total de $489.775,92.

El incremento también alcanzará a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las asignaciones familiares administradas por ANSES.

Cómo quedan los principales haberes en agosto

  • Jubilación mínima: $419.775,92. Con bono: $489.775,92.
  • Jubilación máxima: $2.824.694,50.
  • PUAM: $335.821,74. Con bono: $405.821,74.
  • PNC por Invalidez y Vejez: $293.842,15. Con bono: $363.842,15.
  • AUH: $150.847,13.
  • AUH por Discapacidad: $491.172,97.
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $75.432,22.

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono extraordinario seguirá siendo de $70.000 y se pagará junto con el haber mensual. Lo percibirán de manera completa quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM y las pensiones alcanzadas por el beneficio.

En el caso de quienes tengan haberes superiores al mínimo, el refuerzo se abonará de forma proporcional hasta completar un ingreso total de $489.775,92.

Los pagos se realizarán según el calendario habitual de ANSES, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

ADEMÁS: La CGT vuelve a las calles y marcha junto a los jubilados

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