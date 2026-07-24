Cientos de camiones varados en Mendoza por el cierre del paso Cristo Redentor

Marengo precisó que todos los vehículos retenidos corresponden a empresas de otras provincias. “Son todos camiones que no son de Mendoza, porque los que tienen base operativa o domicilio en la provincia fueron enviados a sus bases. Para la reapertura ya tenemos previstos dos pulmones con capacidad para aproximadamente 700 camiones“, afirmó.

Respecto del tiempo que demandará normalizar la circulación, Marengo indicó que el horario invernal limitará la cantidad de camiones que podrán cruzar diariamente. “Hoy tenemos solamente 12 horas habilitadas y, según las estadísticas, no vamos a poder sacar más de 500 o 600 camiones por día. Va a requerir unos cinco o seis días empezar a despejar los camiones que tenemos en la provincia”, señaló.

Una situación similar afronta la zona cordillerana de Neuquén tras el cierre total del paso fronterizo Pino Hachado. Este martes se conoció que la localidad de Las Lajas acumuló alrededor de 100 camiones varados que no pudieron cruzar hacia territorio chileno.

En este punto, Vialidad Nacional explicó que el motivo del cierre es por acumulación de nieve y formación de hielo en la cinta asfáltica sobre la ruta en zona del límite internacional.

A su vez, la entidad suma que hay viento fuerte, continúa nevando y que hay posible caída de piedras en la Ruta Nacional 242, en el kilómetro 48.