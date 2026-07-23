Donald Trump retomó la guerra comercial y anunció aranceles a 60 países, incluida la Argentina

Los gravámenes serán de entre el 10% y el 12,5%. Entrarán en vigencia desde este viernes, bajo el argumento de luchar contra el trabajo forzoso. Qué pasará con los productos argentinos.
El gobierno norteamericano aplicará desde este viernes nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a 60 países, entre ellos la Argentina, a la que se le impondrá el valor mínimo. La medida fue confirmada por la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) y afecta al 99,4% de las importaciones de EE.UU.
La decisión se conoció horas antes de que expiren los gravámenes temporales del 10% que había impuesto la administración de Donald Trump amparándose en la Sección 122, luego de un límite legal de 150 días. El líder republicano había recurrido a esa herramienta de carácter transitorio, debido a que la Corte Suprema había anulado a principios de este año su esquema anterior de tarifas globales.
“El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, explicó Jamieson Greer, el representante comercial norteamericano.
El arancel del 10% alcanzará a los países que prohíben la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, que asumieron ese compromiso mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que cuentan con un régimen parcial destinado a impedir el ingreso de determinados productos elaborados bajo esas condiciones.
Entre las naciones alcanzadas por este gravamen mínimo figura la Argentina, junto con Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido. La administración de Trump publicó un documento en el que detalla cuáles son los productos alcanzados por la medida y cuáles quedarán exceptuados.
Además, determinados bienes provenientes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza estarán sujetos a aranceles del 10% o del 12,5%, descontando la tasa de Nación Más Favorecida (NMF). En tanto, el resto de los países investigados, entre ellos China, afrontará un arancel del 12,5% sobre la totalidad de sus exportaciones.
Para la Argentina habrá exenciones en ciertos productos que, según la USTR, permitirían alentar al país "a cumplir con los compromisos relativos a las prohibiciones de importación de trabajo forzoso o a promulgar y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición de importación de trabajo forzoso".
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