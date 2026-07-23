Donald Trump retomó la guerra comercial y anunció aranceles a 60 países, incluida la Argentina

Entre las naciones alcanzadas por este gravamen mínimo figura la Argentina, junto con Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido. La administración de Trump publicó un documento en el que detalla cuáles son los productos alcanzados por la medida y cuáles quedarán exceptuados.

Además, determinados bienes provenientes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza estarán sujetos a aranceles del 10% o del 12,5%, descontando la tasa de Nación Más Favorecida (NMF). En tanto, el resto de los países investigados, entre ellos China, afrontará un arancel del 12,5% sobre la totalidad de sus exportaciones.

Para la Argentina habrá exenciones en ciertos productos que, según la USTR, permitirían alentar al país "a cumplir con los compromisos relativos a las prohibiciones de importación de trabajo forzoso o a promulgar y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición de importación de trabajo forzoso".