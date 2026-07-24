Trump amenazó a Rusia y China por una posible venta de armas a Irán

En medio del conflicto con la República Islámica, el presidente de los Estados Unidos lanzó una advertencia contra sus enemigos estratégicos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Rusia y China que "sería muy perjudicial" que vendieran armas a Irán, si bien cree que ninguno de los dos países participa en la guerra de su nación contra la República Islámica.
"Dos países importantes de los que se suele hablar en relación con Irán, en mi opinión, no participan. Si lo hicieran, sería muy perjudicial para ellos; sin duda, no les convendría", escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.
"El presidente Xi, en nuestra reciente reunión en Pekín, China, me dijo que bajo ninguna circunstancia entregaría ni vendería armas a la República Islámica de Irán, y esa declaración incluía a las empresas chinas. Considerando nuestra relación, le creo y, además, le estoy haciendo un gran favor", manifestó.
Al mismo tiempo, Trump indicó que el presidente ruso, Vladímir Putin, también le aseguró que no vendería armas a Irán. "Me dijo que no vendería armas a Irán. Él entiende que yo no vendo armas a Ucrania, sino a los países de la OTAN. Ellos pagan el precio completo, y desconozco cómo se distribuyen esas armas", afirmó.
A pesar de que Donald Trump rebajó este miércoles el estatus del conflicto entre los Estados Unidos e Irán, al afirmar que no están librando una guerra sino apenas "pequeñas escaramuzas", los dos países intercambian ataques militares desde hace días, en medio de una escalada que ha incluido bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región. El Comando Central estadounidense anunció, además, la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes.
Trump promete que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares iraníes y amenazó con destruir plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos si la República Islámica se niega a negociar. Teherán afirma que actúa en respuesta a las violaciones del memorándum de entendimiento por parte de Washington.
Este miércoles, Trump lanzó una advertencia a Irán en medio de la nueva escalada entre ambas naciones. El mandatario amenazó con bombardear un puente o una central eléctrica por cada ataque que la República Islámica realice contra un barco en el estrecho de Ormuz. Un día antes, Trump había afirmado que su país ejecutaría ataques "con mucha fuerza" contra cualquier lugar donde Irán "esté siquiera pensando en armas nucleares".
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán respondió este miércoles con una advertencia propia. La institución militar aseguró que prepara una operación cuyas consecuencias Washington lamentará si persisten los ataques contra territorio iraní.
Además, el CGRI advirtió sobre una escalada regional en caso de que Estados Unidos cumpla sus amenazas y afirmó que "no permitirán la exportación de una sola gota de petróleo"; asimismo, declararon que las infraestructuras petroleras, gasísticas, eléctricas y económicas de la región serán objeto de ataques.
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