Trump amenazó a Rusia y China por una posible venta de armas a Irán

El 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Ormuz.

Nueva escalada bélica contra Irán

A pesar de que Donald Trump rebajó este miércoles el estatus del conflicto entre los Estados Unidos e Irán, al afirmar que no están librando una guerra sino apenas "pequeñas escaramuzas", los dos países intercambian ataques militares desde hace días, en medio de una escalada que ha incluido bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región. El Comando Central estadounidense anunció, además, la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes.

Trump promete que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares iraníes y amenazó con destruir plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos si la República Islámica se niega a negociar. Teherán afirma que actúa en respuesta a las violaciones del memorándum de entendimiento por parte de Washington.

Este miércoles, Trump lanzó una advertencia a Irán en medio de la nueva escalada entre ambas naciones. El mandatario amenazó con bombardear un puente o una central eléctrica por cada ataque que la República Islámica realice contra un barco en el estrecho de Ormuz. Un día antes, Trump había afirmado que su país ejecutaría ataques "con mucha fuerza" contra cualquier lugar donde Irán "esté siquiera pensando en armas nucleares".

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán respondió este miércoles con una advertencia propia. La institución militar aseguró que prepara una operación cuyas consecuencias Washington lamentará si persisten los ataques contra territorio iraní.

Además, el CGRI advirtió sobre una escalada regional en caso de que Estados Unidos cumpla sus amenazas y afirmó que "no permitirán la exportación de una sola gota de petróleo"; asimismo, declararon que las infraestructuras petroleras, gasísticas, eléctricas y económicas de la región serán objeto de ataques.