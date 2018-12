Primero quedó eliminada de Bailando por un Sueño ahora recibió otro golpe laboral al ser marginada del programa matutino que por América conduce Mariano Iúdica. Sin darle explicaciones, de un día para el otro, la producción de Involucrados le dijo que ya no formaba parte del programa de América.

”Supongo que fue reducción de presupuesto”, comentó ella. Durante el pasdo fin de semana Cinthia participó de la fiesta por el primer añito de Matilda, la hija de Luciana Salazar, adonde la bailarina llegó con su pareja, Martín Baclini y sus tres hermosas chicas, Bella, Charis y Francesca.

“No me dijeron nada, sólo que ya no vaya más“, explicó la exparticipante del reality que conduce Marcelo Tinelli, un día después de haber dejado la pista del bailando. Tras cartón comentó: “Ahora estoy buscando trabajo, ojalá pueda ser una ‘angelita’, expresó con ganas de sentarse en una de las sillas del programa matutino de El Trece que conduce Angel de Brito, Los Angeles de la Mañana.

Mientras tanto, por primera vez compartía un evento con su pareja y sus hijas y antes, las chicas estuvieron en el departamento de Martín: “yo que tengo todo prolijito, impecable, llegaron y empezaron a saltar en la cama”, contó entre risas.