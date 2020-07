A Karina Jelinek su familia la bloqueó del chat familiar por su romance con Flor Parise

Tan es así que Karina recurrió a su cuenta de Twitter para lanzar un desesperado mensaje hacia su familia: "gracias por bloquearme, hermana, y sacarme del grupo familiar", comenzó su descargo y añadió que "lamentablemente no soy lo que querés que sea, ni puedo manejar lo que sale de mí en las noticias, imposible. Igual te quiero, no todo es lo que parece".

Cabe señalar que hace algunos días Yanina Latorre confirmó la relación de Jelinek con Parisi, al afirmar que "vive con una mujer, que son pareja y en los vivos de Instagram se ponen mimosas. Ella la mostró" y también recordó que en varios boliches fueron vistas besándose. Esta información no le cayó nada bien a la mediática, que no dudo en salir a criticar a la panelista.

"¡Estoy indignada! Que se meta así en mi intimidad Yanina siempre me cayó bien, encima dijo que por esto ahora tendré previa en Cantando. Siempre tuve buenas previas en bailando y cantando, fui la pionera. No necesito un entredicho para eso", sentenció furiosa.

Por otro lado, Jey Mammon fue uno de los famosos que salió a bancar públicamente a la modelo; es que mientras debatían el tema en "Polémica en el bar", ciclo del que forma parte, lanzó: "no es un juego ni un entretenimiento, hay gente que experimenta, pero más allá de eso, la sexualidad y la identidad de cada uno no es un juego. Personalizarlo en alguien, ver si son o no amigas, a mí me parece que estamos en el paleolítico, perdón".

"Más allá de que hace muchos años lo tomamos como algo reprimido, fijate que en 2020 estamos analizando un tema que no es tema", cerró Mammon.