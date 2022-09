A Lali Espósito no le importa el sexo

Consultada sobre si tiene registro de lo que ocasiona en todos los géneros, la reconocida artista dijo: "Yo fui compartiendo de manera inconsciente a través de mi música mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y de sentir amor en el formato que sea".

Con su habitual simpatía, Lali Espósito contó que durante mucho tiempo no fue sincera con ella misma: "Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería... por ejemplo que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones".

Durante la entrevista, la coach de La Voz Argentina fue explicando cómo fue su propio proceso y de cómo lo llevó a la música.

"De manera inconsciente también, es que yo era la construcción de la chica de la tele, que era políticamente correcta... En los últimos años me di cuenta que en mi música yo necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación, que no tenia una canción como '2 son 3', o dentro del tipo de pop que yo algo como 'N5'", expresó.

Para explicar cómo consigue comunicar lo que le pasa, Lali Esposito contó: "Yo lo hago a través de una canción; hago una canción como N5 y no tengo la necesidad de explicar si eso es real o no. Habla la canción... No sentí la necesidad de explicar demasiado".

Ante la consulta de si no tenía miedo a una resistencia del otro lado, respondió: "De verdad, no sentí la necesidad de explicar demasiado, me la banco porque sí, dedicarme al arte y tener una libertad de artista, el otro hace menos preguntas".

N5

"Es que esa nena está muy buena y me fascina, ah-ah-ah-ah, te quiero encima, nada encima, sólo el 'Cinco' de Chanel, ya rompimos la tarima", reza una parte de la canción a la que la ídola del pop argentino hace referencia.

En marzo de este año se viralizó un video donde se veía a Lali Espósito muy cerca de la cantante española Lola Índigo, cuando lanzó N5 se especuló con la posibilidad de que el tema esté dedicado a la intérprete hispana, algo que Lali luego confirmó. Consultada en una entrevista respondió -entre risas-: “De cierta manera sí. Es una historia larga, por eso de cierta manera sí, pero sí”.

El video de N5 fue dirigido Lautaro Furiolo y participan Leonardo Sbaraglia y Verónica Llinás.

2 son 3

"Mejor que 2 son 3, me aburre el singular, probemos esta vez, la suerte del impar"...