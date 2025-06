Revés judicial para Javier Naselli: la decisión de la Justicia sobre su hijo con Vicky Xipolitakis

"Yo denuncié en su momento por haber sido víctima de violencia, que en primera instancia lo absolvieron al progenitor. Seguí luchando, y en segunda instancia también lo absolvieron", supo repasar Victoria, a principios de mayo, tras la irrupción del papá de su hijo, en el Club Hípico Argentino, para volver a ver al nene, después de mucho tiempo ausente en la vida del menor.

"Y después de muchas instancias, la tercera etapa fue el Tribunal de Justicia Superior, donde lo condenaron al padre por dejar a su hijo en la calle. Cuando yo me fui a denunciar con Salvi, él cambió la cerradura, sin pensar en su hijo", recordó, Xipolitakis. "Javier fue condenado y la resolución está firme. La condena está, tiene los antecedentes. Ahora van a ver si no prescribió para que le den la pena".

"Yo hice todo lo posible para que mi hijo pudiera vincularse con su papá, más allá de todo lo que pasamos. Durante mucho tiempo me escondí atrás de una sonrisa, era mi escudo. Pero por dentro vengo sufriendo desde hace muchos años... Hago de mamá y de papá para que a mi hijo no le falte nada. Repudio la impunidad. Muchas veces vine acá con una sonrisa y por dentro me estaba rompiendo, nadie sabía mi dolor. Entré con ataques de pánico y nadie lo sabía. Desgasta luchar tanto, solo le pedía a la Justicia que me acompañe", contó Vicky, en Cortá por Lozano, el programa donde trabaja en Telefe.

NOVEDADES JUDICIALES PARA VICKY

Diario Popular habló, en exclusivo, con la representación legal de Vicky a cargo de la doctora Lorena Taffarel y las novedades procesales indican los pasos a seguir que tendrá que seguir Naselli si, efectivamente, quiere seguir en contacto con su hijo. La justicia le dio la "derecha" a Victoria y determinó que la revinculación sólo puede realizar a través de un régimen terapéutico. Y que, además, deberá realizar en Lanús, el barrio donde reside el nene, sin pedirle que se movilice a ningún otro rincón de la Ciudad ni de la provincia de Buenos Aires.

"En principio, se van a pautar una serie de entrevistas tanto con Victoria como con Javier a mi de conocer si, efectivamente, el papá del nene quiere llevar adelante la revinculación que se dictaminó. Y, después se analizará la frecuencia en la que se realizará. Mientras tanto, Naselli tiene prohibido acercarse al nene en ningún tipo de ámbito ni lugar", explicó la letrada, representante de Xipolitakis.