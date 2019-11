"Es gracioso porque ahora estoy acá bien, pero me podría haber roto la cara, la nariz, los dientes. ¡Me duelen las muñecas!", afirmó la bailarina en Los Ángeles de la Mañana.

Su compañera Karina Iavicoli le regaló agua bendita: "Me la voy a empezar a poner, necesito un litro. Y fueron muchas cosas este último tiempo, digo “¿qué pasó?” No creo, pero que de que las hay, las hay". Enseguida en el piso todos se miraron y algunos hasta se les escapó una carcajada. Esta no es la primera vez que a Lourdes le pasa algo parecido.

ADEMÁS:

La mujer del Chato Prada varias veces habló de que en la pista del Bailando a ella le pasaban cosas que la hacían dudar y que más de una vez pensó en visitar a "una brujita" para que la limpie ya que desconfiaba de todas las cosas que le estaban ocurriendo. T

al vez ahora que tuvo dos inconvenientes seguidos y en muy poco tiempo, uno de ellos hasta puso en riesgo su vida, llegue el momento de pensar en visitar a una de las brujitas ya que no solo se viene el final de la competencia, sino que también encara una temporada de verano en la que tendrá varias exigencias.

