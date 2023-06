A Marcos Ginocchio le preguntaron por Julieta Poggio: ¿qué respondió?

Luego de confirmada la noticia, su legión de fieles de seguidores en las redes sociales comenzaron a relacionarla con Marcos Ginocchio, el ganador del certamen de Telefe. “Gracias a las ‘marculi’ por bancarme siempre. Sé que son fans de los dos, pero bueno, es eso, ya está. Creo que es un momento para respetar”, dijo Julieta ante la consulta del movilero por los rumores de romance cada vez más crecientes con el modelo salteño.

En LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito, Yanina Latorre aseguró que existieron al menos dos encuentros entre ambos y que habrían ocurrido en un departamento que les habría cedido un productor de Gran Hermano. “En realidad ella cortó con Lucca no el día que lo blanqueó y lo contaron, sino que cortó ni bien salió de la casa. ¿Viste que nunca más se los vio juntos? Yo dije: ‘Estos dos no deben estar...’. Y empecé a averiguar, porque tengo gente en común con Julieta", señaló la esposa del ex futbolista.

."El chico no estaba del todo convencido en cortar. Y yo creo que ella también encontró otra vida, otro mundo. Y tampoco le cerró todo lo que escuchó de él cuando salió”, detalló Yanina Latorre. “Para mí, entre Julieta y Marcos siempre hubo tensión sexual, desde que entraron a la casa. Pero creo que ella fue muy respetuosa para con su novio. Y él, también. Cuando salieron de la casa, a los pocos días ella cortó, pero lo blanquearon después porque no querían quedar mal, por el ‘qué diran’, los cuernos y qué sé yo”, agregó.

“No pasaba nada entre ellos, porque parece que él no daba el primer paso. Y un productor de Telefe, de Gran Hermano, que los quiere mucho a los dos, les dijo: ‘¿Por qué no van a este departamento y se encuentran solos?’. Y les dio la llave. Se encontraron solos y se ve que algún vestigio dejaron,...", apuntó la panelista de LAM.

Mientras tanto, Marcos este fin de semana estuvo en Córdoba. Fue al boliche Morocco,y le hicieron una consultando que lo incomodó: “¿Están preguntando si Marculi es real? Es real, sí”. El conductor continuó dando por ciertos los comentarios: “Es real, sí”, insistió mientras Marcos buscó una especie de negación con su mano izquierda, y quien tenía el micrófono pedía que el invitado se quedara para unas fotografías más. Sin embargo, el ganador de GH prefirió irse del lugar.

Fy5EXvbWcAAITE7.jpg Marcos Gonocchio, con una de sus fans en Córdoba.

Agustín, de Gran Hermano a Bendita

Gran Hermano terminó y varios de los exparticipantes consiguieron trabajo en los medios de comunicación. Algunos quedaron ligados a Telefe y se encuentran haciendo streaming, otros probarán suerte en América cuando comience el Bailando 2023, y Agustín Guardis ya está participando como panelista en Bendita, junto a Beto Casella.

“Bendita siempre me gustó, era una de mis programas de excelencia. Se contactó Beto conmigo vía Instagram. Me preguntó si quería participar y le dije obvio que sí. Primero fui como invitado y después quedé como panelista”, explicó Agustín, quien no quedó ligado al canal de Gran Hermano: “No me habían ofrecido nada en Telefe”.

Además de su participación en el programa de El Nueve, está trabajando en el mundo streamer: "Ya tengo un montón de trabajo en streaming. Tuve contacto con varios streamers, como Coscu, Momo y alguno de los campeones de la Selección Argentina”.