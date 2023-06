Julieta Nair Calvo dio detalles de su cita fallida con un futbolista

“No voy a decir el nombre, porque incluso no me acuerdo. Nos chateábamos, no se siquiera si está en Argentina, porque él jugaba en España, vino acá porque lo compró Independiente y yo soy de Independiente”, comenzó a recordar la conductora en el ciclo de Migue Granados en ESPN.

Calvo, que hace un año transita la llegada de Valentino, su hijo con Andrés Rolando, sacó a la luz ese pequeño romance con el jugador y dio detalles del mal trago que pasó desde que inició hasta que finalizó la salida.

“Me pasó a buscar, me dijo ‘a dónde podemos ir a comer’, porque hablaba así en español. Ya en el taxi, ya raro todo porque yo le preguntaba ‘¿todo bien? ¿llegaste bien? ¿Qué tal tus compañeros?’. Y él me respondía con monosílabos”, recordó.

"Llegamos al lugar, pensaba ‘qué le pasaba a este pibe’, cuando llegamos para mí por la mala energía que tenía, el tipo abrió la puerta y se le cayó el celular y se le estalló la pantalla en mil pedazos”. Y añadió la reacción del jugador: “Y yo me reí, y él no le gustó mucho. Como que era un boludo, no tenía ni humor”.

Y continuó: "Cuando terminó la cena, yo dije este pibe es un estúpido, me escribió ‘la pasé increíble, eres muy guapa’. Y yo dije chau”, reveló la bailarina, que se animó a buscar en su pasado y rememorar una pequeña historia sin final feliz.

Aparentemente, el futbolista habría sido Fernando Amorebieta, quien llegó a Independiente en 2019 tras jugar la liga de España en clubes como el Athletic Bilbao y el Sporting Gijón.