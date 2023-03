A Ulises Bueno lo tiraron del escenario y lo punguearon en pleno show

La situación se descontroló cuando el artista comenzó a saludar a sus espectadores hasta que uno lo tomó de la mano e hizo fuerza para tirarlo encima de la multitud. ¡Pará loco pará! ¿Por qué me tiraron del escenario?”, expresó el hermano de Rodrigo antes de saber que lo peor todavía no había pasado.

https://twitter.com/enz4censur4/status/1632941593412894720 ULISES BUENO ESTABA DANDO UN SHOW Y LO TIRARON DEL ESCENARIO Y LE ROBARON



pic.twitter.com/NlAGiJPLb1 — eñza (@enz4censur4) March 7, 2023

Entre la multitud, las corridas del personal de seguridad y el fanatismo del público, el cantante fue asaltado y le robaron una gorra, auriculares y cadenas de oro. También intentaron robarle el micrófono, el cual seguía encendido, pero no pudieron lograrlo.

”Se fueron al carajo, loco qué pasa. ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer, muchos años laburando de esto, ¿para qué me traten de esta forma?”, señaló Ulises una vez que pudo volver al escenario.

Mientras que se sacaba su enojo hablándole al público en general apeló a aquellos que le robaron no solo sus cadenas de oro, sino también su gorra y los auriculares. “Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal”, exclamó enojado.

Aunque podría haber terminado la presentación en ese momento, Ulises decidió dejar de lado la bronca y continuó con su show.