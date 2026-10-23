A una semana de su muerte, la novia del Roña Castro hizo una fuerte denuncia: "Cuánto odio..."

Noelia Vigliarolo se mostró dolorida y enojada porque la familia del exboxeador habría borrado todas las fotos de la pareja. "Todo vuelve".
Noelia Vigliarolo, con quien el Roña Castro compartió sus últimos años de vida, expresó su dolor y bonca porque eliminaron de las redes sociales del exboxeador, las fotos que tenían juntos. Todas las postales románticas que habían quedaron afuera de la cuenta oficial que tenía el deportista. "No te dejan descansar en paz".
“Cuánto odio pueden tener en borrar las fotos que subía el Roña conmigo. En violar su privacidad y encima meterse y tocar algo de alguien que ya no está. Qué tristeza, mi amor, pero vos todo lo estás viendo”, manifestó Noelia, en uno de sus publicaciones en redes sociales, invadida por el dolor y la bronca al ver lo sucedido.
“No pueden cambiar la historia, yo fui su último amor y lo seré para toda la vida. Pobre mi amor, no te dejan descansar en paz, los impulsa el odio. Todo vuelve en esta vida. Te amo, gracias por permitirme ser parte de tus últimos años juntos”, expresó, la joven, quien estuvo a punto de no poder ingresar al velatorio, para dedicarle un último adiós a Castro, también por problemas con la familia del exdeportista.
"Son días difíciles, complicados. En algún momento me voy a tener que levantar porque tengo que empezar a seguir con mis actividades, que por ahora están frenadas”, definió, Noelia. “Es de conocimiento público, no es algo que inventé yo. Es algo que sucedió. Me parece lamentable”, dijo, respecto, de la eliminación de sus postales junto al Roña.
"Yo entiendo el dolor de su familia, porque estamos viviendo todos un duelo y yo creo que lo querían tanto como lo quería yo”, dijo Noelia, durante una nota con Puro Show, en El 13. “Yo no culpé directamente a nadie. No dije que fue alguien de su familia”, planteó, Noelia, sobre quienes serían los responsables de eliminar sus imágenes con el Roña, de las redes sociales.
"No tengo ganas de enfrentarme con nadie. Él ya no está y nadie me lo va a devolver ni a mí ni a ellos. Estamos viviendo todos un duelo. Yo entiendo el duelo de sus hijos, de todos. Estoy totalmente frenada, pero sé que me voy a poder levantar y voy a poder volver a mi día a día con el dolor que siento”.
“Me decían: ‘Bueno, ahora te toca ir a laburar’ o ‘ahora vamos a ver cómo vivís. Yo siempre tuve mi plata. Nosotros fuimos los dos siempre a la par para todo. A mí no me mantuvo nadie, yo no viví de nadie. Yo no tengo que dar explicaciones de nada, pero yo no me quedé con nada de nadie”, aseguró, la joven. “No necesito sacarle nada a nadie”.
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