A una semana de su muerte, la novia del Roña Castro hizo una fuerte denuncia: "Cuánto odio..."

El Roña y Noelia Vigliarolo estuvieron varios años juntos. Se iban a comprometer a mediados mes, en la Costa Atlántica.

LA NOVIA DEL ROÑA VERSUS SU FAMILIA

"Yo entiendo el dolor de su familia, porque estamos viviendo todos un duelo y yo creo que lo querían tanto como lo quería yo”, dijo Noelia, durante una nota con Puro Show, en El 13. “Yo no culpé directamente a nadie. No dije que fue alguien de su familia”, planteó, Noelia, sobre quienes serían los responsables de eliminar sus imágenes con el Roña, de las redes sociales.

El descargo de Noelia en redes sociales, tras conocerse que desde la cuenta del Roña borraron las fotos que ellos tenían juntos.

"No tengo ganas de enfrentarme con nadie. Él ya no está y nadie me lo va a devolver ni a mí ni a ellos. Estamos viviendo todos un duelo. Yo entiendo el duelo de sus hijos, de todos. Estoy totalmente frenada, pero sé que me voy a poder levantar y voy a poder volver a mi día a día con el dolor que siento”.

“Me decían: ‘Bueno, ahora te toca ir a laburar’ o ‘ahora vamos a ver cómo vivís. Yo siempre tuve mi plata. Nosotros fuimos los dos siempre a la par para todo. A mí no me mantuvo nadie, yo no viví de nadie. Yo no tengo que dar explicaciones de nada, pero yo no me quedé con nada de nadie”, aseguró, la joven. “No necesito sacarle nada a nadie”.