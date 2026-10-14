Cómo fueron los últimos minutos de vida del Roña Castro y qué dijo su novia, tras la noticia

Noe Vigliarolo, fue la última pareja del Roña.

LA PALABRA DE LA NOVIA DEL ROÑA

“Hay, mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos.Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos", compartió Noelia Vigliarolo, última pareja del Roña, en un sentido posteo que compartió en su red social de Instagram.

“Nosotros dos siempre compañeros, con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la Costa. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida. Te voy a amar siempre, toda la vida, mi Roñis. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”, cerró, su escrito, la joven.