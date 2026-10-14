Cómo fueron los últimos minutos de vida del Roña Castro y qué dijo su novia, tras la noticia

El excampeón de boxeo sufrió una descompensación por baja de Insulina. Y la reanimación no fue suficiente para salvarle la vida. La palabra de su pareja.
Jorge Roña Castro murió de un momento al otro, de forma inesperada, a sus 59 años. El exdeportista estaba compartiendo una noche en un bingo de la zona bonaerense de Morón, y se descompensó. Se reconstruyeron cómo fueron sus últimos minutos ant6es del abrupto final. Y, además, el sentido mensaje que le dedicó su novia, en redes sociales.
“Lo que pudimos reconstruir es que lo sacan del Bingo en una silla de ruedas, que se descompensa en la zona de máquinas, que lo sacan en una silla de ruedas”, contaron en Desayuno Americano, el programa de Pamela David, en América, desde el lugar en donde se descompensó el excampeón de boxeo.
“Lo llevaron a una salita del bingo, le practicaron maniobras de RCP pero no pudieron reanimarlo”, aportó, por su parte, Carlos Salerno, panelista del ciclo, sobre los intentos de reanimación que se intentaron sobre el querido Roña, sin éxito favorable, que terminó provocando su muerte en horas cercanas a las doce y media de la noche.
“Tuvo un paro cardíaco, producto de esa baja de insulina repentina”, ampliaron, a modo informativo, sobre la casual que derivó en su repentino estado de gravedad. “Cuando lo empiezan a trasladar para el estacionamiento de la vuelta, quizás para subirse a un vehículo particular, no lo sabemos, cuando llega a la ambulancia, los médicos, ya era tarde y termina falleciendo”.
“Hay, mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos.Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos", compartió Noelia Vigliarolo, última pareja del Roña, en un sentido posteo que compartió en su red social de Instagram.
“Nosotros dos siempre compañeros, con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la Costa. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida. Te voy a amar siempre, toda la vida, mi Roñis. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”, cerró, su escrito, la joven.
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