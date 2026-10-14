Según su relato, Gustavo Yankelevich fue quien los escuchó por primera vez. El productor los sacaba del colegio una vez por semana para almorzar por separado y, a partir de esas conversaciones, tomó la decisión de intervenir. Tras un largo proceso judicial, obtuvo la tenencia definitiva de Valentín y Franco. El piloto resumió el rol de su abuelo con una frase contundente “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”. A los 18 años, Valentín cambió su apellido paterno por el materno.