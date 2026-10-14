Luego de sus dramáticas declaraciones públicas, el joven piloto automovilístico subió una foto familiar en la que se muestra con su hermano Franco y su abuelo Gustavo Yankelevich.
El piloto de TC2000 Valentín Yankelevich, hijo de la fallecida Romina Yan y nieto de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, volvió a las redes sociales días después de revelar públicamente que sufrió violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, durante su infancia. En su cuenta personal de Instagram publicó una foto junto a su hermano Franco y su abuelo, acompañada de la frase "Siempre juntos”.
La imagen, tomada en un evento formal, muestra a los tres sonrientes y abrazados. El posteo generó una ola de mensajes de apoyo y se sumó a una serie de publicaciones similares que realizó la familia Yankelevich en los últimos días, reforzando el mensaje de unidad después del duro testimonio de Valentín.
En una entrevista con la periodista Tati Shapira para Infobae, el joven de 23 años contó que las agresiones comenzaron cuando tenía entre 9 y 10 años, después de la muerte de su madre en 2010. “Eran golpes, gritos, maltrato. Realmente era un infierno vivir en esa casa” aseguró y reveló que llegó a tener pensamientos relacionados con la muerte y que no encontraba un lugar seguro al que recurrir.
Según su relato, Gustavo Yankelevich fue quien los escuchó por primera vez. El productor los sacaba del colegio una vez por semana para almorzar por separado y, a partir de esas conversaciones, tomó la decisión de intervenir. Tras un largo proceso judicial, obtuvo la tenencia definitiva de Valentín y Franco. El piloto resumió el rol de su abuelo con una frase contundente “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”. A los 18 años, Valentín cambió su apellido paterno por el materno.
Tras el testimonio, Darío Giordano rompió el silencio con un extenso comunicado en el que rechazó las acusaciones “Nunca ocurrieron” escribió, y recordó que fue sobreseído en 2018 en la causa judicial. Afirmó que “no hubo pruebas” y que los hechos denunciados “nunca fueron comprobados”. También se refirió a sus otros hijos, Azul y Dante, y aseguró que ellos no reconocen haber vivido situaciones similares.
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