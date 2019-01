Más allá de la posterior desmentida, muchos tucumanos quedaron enojados con la rubia. “Nos deberíamos unir y declarada persona no grata en nuestro tan amado Tucumán”, manifestó una usuaria en Facebook. El supuesto comentario racista se difundió con facilidad. Radio Continental Tucumán publicó en Facebook: “En Tafí del Valle Nicole Neumann llamó a su guardaespaldas y le dijo ‘Ay, sacame de acá que está lleno de negros’. Neumann fue contratada por una altísima suma de dinero para participar del lanzamiento de temporada turística en Tafí del Valle. No solo no llegó a tiempo a la conferencia de prensa, sino que después protagonizó este acto racista y profundamente despectivos hacia los veraneantes en Tucumán. Trabajadores de prensa que la rodeaban en ese momento quedaron estupefactos...”. La tardanza tal vez se dio a raíz de la descompensación sufrida por ella cuando regresaba en barco desde Uruguay.

ADEMÁS:

Tinelli respondió para sus seguidores: ¿va a ser candidato a presidente?

En Instagram, Nicole publicó varias fotos del lugar y una seguidora le habló del comentario. “Es increíble como la gente se autodefine o se siente ‘ofendido’ por un comentario que no existió. El problema no es tuyo, lo tienen los demás. Se victimizan todos. ¡Vivan!”, le escribieron. A lo que la modelo le respondió: “¡Exacto! ¡Una locura total!”.

El Municipio de Tafí del Valle negó rotundamente que la modelo argentina se haya expresado de manera despectiva a los tafinistos. “Desde la Municipalidad queremos expresar nuestro repudio ante la difusión de una fake news que se viralizó a través de las redes sociales, donde se implantó la versión de que la señora Nicole Neumann trató despectivamente a periodistas en la tarde de ayer”, dice el comunicado que publicaron en la cuenta oficial de Facebook del municipio. “Quiero decirles que todo lo que circula en las redes es falso. Una pena que largas jornadas de trabajo se vean opacadas por una mentira tan grande.”, dijo Javier Astorga, encargado de prensa del municipalidad de Tafí.