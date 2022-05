En comunicación con Intrusos (América), el periodista y youtuber español Javier de Hoyos habló sobre el escándalo mediático que se generó con estas declaraciones. "Ahora mismo revolucionados. Aquí España entera está paralizada, revolucionada y de todo. A mí me ha pasado algo con Shakira y es que yo soy un gran admirador pero se nos ha caído un mito desde que llegó a España", aseguró.

Según las declaraciones de Cárdenas, "a Shakira no se le puede mirar, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puede dirigir a ella, eso está prohibidísimo. Ella es mandona. Un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas, estamos 17 horas. Desespera a la productora, a los directores, a todos”.

Y para cerrar sus explosivas declaraciones, la excolaboradora de la la esposa de Gerard Piqué en la publicidad de una compañía de cruceros, afirmó: "Y si hay alguna que destaca más que ella, la echa fuera del rodaje. Dijo: 'Tú no, tú fuera', así, señalando con el dedo. Es imposible trabajar con ella, no quiere ir nadie a rodar con Shakira. La figuración (los extras) se muerde del asco, el equipo se desespera".

Quién es la denunciante

La actual coordinadora de extras Cristina Cárdenas es una de las protagonistas de la serie documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva", donde Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, cuenta su verdad sobre los chimentos de su familia desde hace más de 20 años.

Cárdenas fue amiga del matrimonio de Carrasco y Antonio David Flores, e incluso los alojó en su propia casa durante el tiempo que vivieron en Argentina. Es allí donde ella presencia los malos tratos de David hacia su esposa ,lo que la transforma en una de las protagonistas del documental.

Esta amistad terminó cuando Rocío la acusó de vender la exclusiva de su embarazo a las revistas del espectáculo.

Otras acusaciones contra la cantante

En 2012, Shakira enfrentó en Bogotá una demanda por “despido nulo y subsidiariamente improcedente”, por parte de dos exempleados: Maritza Isabel de Ávila y Divier Enrique Hernández. Además, aseguraron que después de ser cesanteados recibieron amenazas de muerte anónimas.

De Ávila trabajó durante 24 años como empleada de la cantante de Barranquilla a cargo de la limpieza, las compras y la cocina, mientras que Hernández fue su chofer y cocinero por más de 11 años.

Una de las cantantes latinas más ricas del mundo

Después de 31 años de carrera, Shakira se ha convertido en una de las intérpretes latinas más famosas y ricas del mundo, con una fortuna que supera los 300 millones de dólares.

Según la sitio de internet especializado en ricos y famosos Celebrity Net Worth, la intérprete de “Waka-Waka”, que inició su carrera musical en 1991, sólo es superada por Jennifer “JLo” López , con 400 millones de dólares, dejando muy atrás a la brasileña Annita, la mexicana Paulina Rubio y a la cubana-estadounidense Camila Cabello que no superan los 50 millones de dólares cada una.