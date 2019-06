"Me ofrecieron la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", reveló en una entrevista concedida a la revista Gente. Pero la propuesta de sumarse a un partido –al cual no mencionó- no lo atrajo por cuestiones personales: "No tengo ni vocación ni talento para la función pública que tantos buscan con desesperación y lo asumen con total felicidad aun sabiendo que no es fácil, que insume resignación".

En ese sentido, el fundador de Pol-Ka describió su situación: "Para hacer ´la escena´ de ´voy a la política´, y resultar un queso… ¡No! Una cosa es tener popularidad para ser seguido y otra es conocer del Estado, saber realmente. Y eso se forma, se educa desde estudiante".

Aunque nunca ha definido su ideología política, algunas de sus opiniones no sentaron bien durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner a la que caracterizó como "agresiva" y "divisoria". "Eso de que el que no es kirchnerista es de derecha es una falacia", aseguró en Los Leucos y desató una polémica interminable antes de las últimas elecciones presidenciales.

En cambio, desde que asumió su amigo Mauricio Macri, el empresario apenas criticó las medidas económicas que aplicó Cambiemos. Incluso, a pesar de sus pruritos, ya avisó que volvería a votarlo, pero evidentemente no se imagina su cara en una boleta de Juntos por el Cambio o cualquier otro partido.

