Agreden a L-Gante mientras visitaba a su hija en el hospital

El artista relato el episodio a través de historias de Instagram que borró poco tiempo después, en el que rechazó las rivalidades entre las dos ciudades linderas.

Nació Jamaica, la hija del cantante L-Gante

“Vine a ver a mi hija acá al hospital de Luján y por ser de General Rodríguez, ahí entre toda la gente que estaba haciendo el aguante afuera, uno o dos 'logis' que estaban ahí, altos personajes, le pintaron los barrabravas, no sé qué onda. ¡Altos personajes!”, relató el creador de la cumbia 420.

“Alto fantasma, no puede ser, pá. Gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios y la ciudad. No puede ser, no hay que ser así de fantasma. Las diferencias de barrio no van, perri. Somos todos humanos. Pero personalmente, lo que le quiero decir a este es que es alto logi”, se descargó el artista a través de Instagram.

Embed

Sin embargo, decidió bajar los videos de sus redes poco tiempo después: “Voy a dejar poquito tiempo la historia porque estoy para otras cosas, rey, pero aprovecho este momento de bronca para hacérselo saber”.

UFTM7NVGQVEWXO73KWEYPQRB6M.jpg

El lunes, la novia de L Gante, Tamara Báez, dio a luz a Jamaica Valenzuela, que nació a las 4:29.

"Ahí nació Jamaica. Por poco no nació 420. Nació a las 4 y 29, rey”, dijo L Gante con humor en un video en una de sus historias, desde la puerta del hospital, acompañado por un grupo de amigos.