Al Colón: Hera Hyesang Park presentará "Breathe," su nuevo disco

La estrella de la lírica mundial presentará su nuevo disco "Breathe" ("Respirar") junto con la proyección -durante el concierto- del filme "While You Live" ("Mientras vivas"), dirigido por Mariano Nante y producido por Mama Hungara. "While You Live" se realizó en colaboración con Deutsche Grammophon, el prestigioso sello discográfico alemán.

Las entradas están a la venta en Teatro Colón y en la boletería de la sala, Tucumán 1171 -CABA-, de lunes a sábados de 9 a 20 y domingos de 9 a 17.

El Centro Cultural Coreano apoya este concierto extraordinario, el cual será un viaje emocionante a través de un repertorio que abarca desde áreas de opera inmortales hasta obras contemporáneas.

¿Quién es Hera Hyesang Park?

Con un “timbre brillante” y “una sensación de pura alegría y emoción” (textuales de Opera Wire), la soprano Hera Hyesang Park es aclamada no sólo por su exquisita voz y técnica escénica, sino también por las ideas más profundas que encierra su obra.

Nacida en Corea del Sur, y formada en la Escuela Juilliard, mezcla sus raíces coreanas y la experiencia de la vida occidental en un enfoque cosmopolita de la vida y el arte. Estudió en la Universidad Nacional de Seúl, antes de obtener su Diploma de Artista tras dos años de Estudios en Ópera en la Escuela Juilliard en 2015.

Su voz lírica de coloratura posee tanto una técnica inmaculada como una variedad aparentemente infinita de colores tonales, que se combinan en una presencia escénica intrépida y cautivadora.

Ha interpretado papeles operísticos en el Metropolitan, el Festival de Glyndebourne, la Ópera de París, la Ópera Estatal de Berlín, la Ópera de Baviera y con la Orquesta de la Radio de Múnich. También ha actuado como solista junto con la Filarmónica de Nueva York y en la Ópera de Los Ángeles.

Entre los eventos más importantes del inicio de la temporada 2024 se incluye el lanzamiento de "Breathe", su segundo álbum, editado por Deutsche Grammophon. Se presentará junto al pianista Andrés Sarre en México, y con el pianista Bretton Brown en el Reino Unido, donde también debutará con la Orquesta Filarmónica de Londres.

Interpretará el repertorio de Breathe en la Semana de la Moda de Seúl 2024, y en un recital en la Sala de Conciertos Lotte de Seúl. Su primer álbum, "I am Hera", fue publicado por Deutsche Grammophon en 2020.

Otro aspecto destacado fue su actuación en una Gala junto a la Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección del Maestro Gustavo Dudamel. Próximamente, interpretará el papel de Despina en "Così fan tutte" en la Ópera de París.