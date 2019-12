Al final, el ciclo de Pinky salió al aire como si nada

"Es natural que hayan filmado sus imágenes, el instinto de quienes estamos en los medios es tomar con la cámara aquello que sale de lo común", manifestó ayer en Infama Marcelo Araujo, productor de Memorias desordenadas, entendiendo por qué se difundió la imagen donde Pinky aparece recostada y distraída durante su conversación con Reina Reech y la coconductora del ciclo, su sobrina Kari Araujo.

ADEMÁS:

Aún cuando en los últimos días se afirmaba que el programa no sería puesto al aire, no sólo Kari y Marcelo desmintieron tal versión si no que ratificaron la difusión de las trece emisiones. "Los números dieron bien pero no hay con quién hablar", admitió el productor, a propósito del cambio de gobierno y de . la incertidumbre por su futuro.

En tanto, Reina Reech, la invitada que vivió la difícil experiencia, admitió. "Yo la vi muy vulnerable, sin tonicidad muscular, debilitada", aseguró.