Como Caniggia fue plantada por El Polaco que eligió bailar con su ex mujer (la cantante Karina), entonces, quien saldrá a la pista con la mediática es toda una sorpresa que, obviamente, también le sirve al show.

Ayer en Los Angeles de la Mañana (El Trece), la panelista más malvada de todas y enemiga de Rial, Yanina Latorre, le contestó al toreo de su conductor Angel De Brito: "Ahora sí vas a tener para darle".

Pero ella contó que tiene un límite: "No, yo no soy como Rial. Jamás me metí con Morena. Lo digo seriamente. Él va a tener que fumarse que digan todo lo de la hija, no sé cómo va a hacer para aguantarlo..." y aclaró que "Morena y Lola no tienen que entrar en el odio que nos tenemos los padres". Una buena para Yanina esta vez.