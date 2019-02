"Ella entendió que renovarse siempre está bueno y eso la gente lo agradece", dijo su productor, Federico Levrino

Aunque Susana no está en la pantalla de Telefé, no se deja de hablar de su programa. Días atrás corrió el rumor que regresaría recién a partir de julio y no en abril como se había sugerido, incluso desde las más altas esferas de la autoridades de Telefé. Ayer se conoció que la diva vuelve este año, pero con otro formato de entrevista y se evalúa que bastonée formatos de gran show.