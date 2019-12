Fernando Burlando se metió en pelea de Eduardo Fort y su ex

En el ciclo Incorrectas, que conduce Moria Casán, Burlando aclaró los tantos: "El señor Fort cumplió con la cuota que dispuso la Justicia, pero que no es acorde al grado de inflación que se vive en la Argentina. No la actualiza desde el año 2016".

Burlando, que no para de sumar clientes adinerados y del mundo de la farándula, avaló las palabras de la ex mujer de Eduardo Fort, hermano de Ricardo, dueño de una empresa de chocolates, pero no se metió en el plano personal.

Ambos están separados desde hace 5 años y Fort acaba de blanquear una relación sentimental con Rocío Marengo, quien extrañamente aún no salió a defenderse. En el piso estaba la panelista Mica Viciconte, amiga de Marengo y aclaró que ella se encuentra en Chile y regresa el 20 y ahí se conocerá la otra campana.