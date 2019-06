Pero después de todo la pareja se separó y si bien quieren hablar poco de eso, Ale soltó un poco la lengua y contó por primera vez los detalles de su separación. "¿Chocaban mucho?", le preguntó el periodista Nicolás Peralta. Y, sincera, Ale respondió: "No, no. Tampoco discutíamos, pero teníamos intereses distintos. Jamás discutimos mal pero sí notábamos que no había tantos puntos en común".

En la misma línea, Maglietti negó haber discutido "mucho" con Jonás, y lanzó: "Lo normal..." Y aclaró que la separación fue de mutuo acuerdo: "Nos separamos bien, sin rencores ni enojo. Fue en buenos términos, tenemos diálogo y nunca hubo mala onda de ninguno de los dos lados". La puerta quedó abierta para una nueva oportunidad.

