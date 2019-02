Invitado al ciclo político Brotes Verdes (C5N), el conductor radial también se manifestó interesado en que el peronismo, movimiento al que se reconoció afín, realice una campaña “más profesional”, con miras a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este año.

Cauto porque, aseguró, no quiere dejar frases que sean levantadas fuera de contexto por otros medios, a Dolina se lo vio molesto por las repreguntas a las que fue sometido. Por eso, cuando se le consultó sobre el delegado que encaró al presidente de las Nación para espetarle que la situación social es apremiante, Dolina se mostró molesto de que lo incluyeran en “un foro de discusión” que no fue elegido por él y en un “tema que no le importa nada”.

“Me importa la gente, la gente que se muere de hambre, esa sí me importa. Esa gente merece una televisión reflexiva, interesante y compleja”, dijo.

“Me parece que analizar la frase del que estaba indignado y se lo dijo al Presidente no es una cosa que yo tenga que hacer”, agregó, antes de meterse de lleno a analizar el panorama electoral.

“A los peronistas nos puede ir bien. No sé con quién, pero evidentemente va a ser difícil”, dijo, y emplazó al partido a realizar una “campaña más profesional, a lo Durán Barba, pero con otros contenidos”.

“Imaginate una campaña con este señor que tiene toda la razón del mundo (en referencia al capataz del video), pero tiene que ser más picante. Debemos hacer una campaña más profesional, a lo Durán Barba, pero con otros contenidos. Por ejemplo, hay una película que se está exhibiendo ahora llamada Brexit (de Netflix) en las que se decidió la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Esa campaña fue hecha con mucha investigación y con mucho trabajo en la nube de los medios, en Internet, mirando cómo era la gente, a qué reaccionaba, y actuando en consecuencia”, explicó.

“Los tipos hacían pensar que iban a ganar (…), e instalaban en la sociedad una sensación de que ellos iban a ganar, y efectivamente los vaticinios de los oráculos eran en sí mismo una parte del cumplimiento”, concluyó.

“Yo soy un pesimista profesional, trabajo de pesimista, pero me parece que no son tiempos para pesimismos, en una parada como esta, que es muy decisiva porque yo no creo que el país aguante “otro turno”, otros cuatro años de Macri. Pregúntele al obrero ese: no resiste porque no va a poder comer al día siguiente. No todos viven esa situación tan dramática pero es más dramática que casi nunca”, cerró.