"Esto es una cuestión personal, a mí no me gusta mezclar las cuestiones personales al aire porque son personales y porque ustedes tienen que saber esa cuestiones que no les interesa que son de mi vida, y que es casi una falta de respeto que les ande contando cosas mías", comenzó el exrelator en "Fantino a la tarde" y explicó que "mi viejo está internado en el hospital Italiano; está pasando un momento delicado, pero seguramente se va a poner bien".

Además expresó su profundo agradecimiento al personal médico que atiende a su padre. "Yo sabía que era un súper lugar, con una escuela de medicina tremenda, y no tengo palabras para agradecer cómo laburan ahí" y concluyó enviándole "fuerza a mi viejo que va a salir a adelante. Si Dios quiere, todo va a estar bien y va a salir adelante

En su programa de televisión por América, Fantino pidió perdón por hablar de un tema personal. "Con los quilombos que tienen ustedes con sus vidas en sus casas y lo único que falta es que yo venga a contarles los míos".