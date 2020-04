Alfano: "A los 4 años mamá me dejaba con un pedófilo"

En ese sentido, Graciela recordó que "a los cuatro o cinco años me quedaba días sola; la persona a la que la mi mamá le dejaba la llave para chequearme y ver cómo estaba era este vecino, un pedófilo" y precisó que "cuando yo necesitaba que alguien viniera, aparecía este hombre, desnudo, con su sexo blando, porque afortunadamente no tenía erecciones y por eso no fui penetrada. Con esa lengua con olor a cebolla que me la metía hasta la garganta y ese olor todavía lo siento; es un recuerdo muy vibrante".

"Cuando mi mamá volvía y yo le contaba esto, no lo quería escuchar porque no le convenía. Hasta que un día se lo cuento a mi padre cuando yo tenía siete años. Nos estaba visitando y este señor estaba ahí parado; recuerdo que lo dije con esta cosa rebeldona que tengo, le dije 'este señor me hace esto y me lo hace de esta manera'", indicó.

Asimismo rememoró que lo que su padre hizo fue "agarrarnos a mí y a mi mamá y nos puso en un hotel. A la semana nos mudamos a otro lado y lo que le hizo a este hombre no tengo idea" y consideró que "a otra parte de este juego perverso con una niña, era que el reclamo no se escuchaba porque yo era víctima de un abandono feroz y de una manipulación tremenda de mi madre".

Por otro lado, Alfano recordó que cuando ella era mucho más joven, su madre había querido casarla con Pablo Escobar. "En Colombia, en 1972, yo había salido Reina Panamericana de Belleza y fue 17 años antes de convertirse en quien era. Pablo era un jovencito que apenas llegaba a los 20 años, lejos de la imagen que nosotros tenemos hoy", aseguró ante la mirada atónita del resto de los invitados del ciclo.

"Mi madre me había acompañado y en ese momento le había encantado este muchachito. No se sabía nada de sus orígenes. Era una persona muy callada y le gustaba mucho la belleza. Se quedaba mirándome fijo. No pasó nada, pero mi mamá quería que me case con él", afirmó y concluyó rememorando una divertida anécdota: "Quique, el papá de mis hijos, cuando se peleaba con mi mamá, que era tremenda con todo el mundo, ella le decía 'mire si mi hija se hubiera casado con el colombiano'. Lo denigraba diciéndole eso".