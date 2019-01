Alfredo Casero defendió a Juan Darthés: "Acusarlo es como violarlo"

Si bien aclaró que para él es inaceptable que un hombre abuse de una mujer, se mostró en contra de las denuncias públicas: “Es tan terrible acusar a una persona como violar a una persona… Uno tiene que ser condescendiente con la ley. No podés salir a linchar. Si hiciste una cagada vas que ir preso”.

Refiriéndose a la denuncia de Calu Rivero, agregó: “Creo que tenemos que tener cuidado de no caer siempre en inequidades, inequidad es que no haya justicia. Me duele cuando cualquier cosa se convierte en una militancia porque pierde lo humano, y estamos hablando de cosas humanas y profundas que le pegan a todo el mundo”.

“Yo veo a esa chica… Y yo crié a mis hijas mujeres, a Guillermina, que es un bombón y que tiene cuatro hijos, y a Minerva, que trabaja y estudia para ser mejor… No sé, yo no mandaría a mi hija sola a Nicaragua…”, aseguró en diálogo con Ángel de Brito, en relación a la denuncia penal de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación en el marco de la gira de la novela Patito Feo.

Y para finalizar, se refirió al feminismo, diciendo: “El movimiento que dice que hay que matar al macho, me parece muy doloroso porque estamos hablando de una situación de agresión. El hombre y la mujer están para complementarse, y yo quiero amar tranquilamente. Quisiera decirles qué lindas todas, pero llego a decir una palabra de más…No tengo miedo de nada".