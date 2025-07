Nueva denuncia para L-Gante

"Después de la sentencia de 2022, llegaron a un acuerdo de una cuota regulada en 5 mil dólares, pero él la convenció a Tamara de que firmara por 300 mil pesos, al día de hoy está recibiendo 700 mil pesos y no le alcanza para nada. Ya va para el cuarto mes que no está cumpliendo" explicó el letrado al periodista Gustavo Méndez y a la conductora María Belén Ludueña.

image.png

Según el abogado Merlo, la capacidad económica de L-Gante supera ese monto y por eso "está en el registro de deudores. Yo le transmití la demanda a su abogado, Nicolás Payarola, pero no quiere pagar, prefiere gastarlo en otra cosa y no es su hija. El otro día lo vi sosteniendo un champagne de 700 mil pesos".

"Cualquier padre, cuando le va bien, lo único que quiere es tener bien a sus hijos. Nosotros pedimos que no pueda salir del país, así que cuando vuelva, no podrá volver a salir hasta que no cumpla con la cuota alimentaria. Él piensa que la plata es para la madre, pero es para la hija. Lo que pasa que la administra la madre porque la nena tiene 4 años, esa es la confusión que tienen todos los padres. Si la nena está bien, es gracias a la madre, que está las 24 horas con ella" profundizó el letrado de Tamara Báez .

M ARGE.mp4

Juan Pablo Merlo siguió explicando la medida que solicitaron a la Justicia "Nosotros pedimos un provisorio de 5 mil dólares, pero en realidad vamos a ir por 10 mil, por lo que él gana. Si al padre le va bien, a la hija le tiene que ir bien. El próximo paso será formular las denuncias en ARCA porque tiene todo en negro, no tiene nada a nombre de él y las regalías las tiene afuera. Vamos a pedir que no pueda salir del país hasta que pague la cuota alimentaria".

image.png

Además, el letrado destacó que Tamara Báez siempre se comportó bien con el representante de la cumbia 420 "Cuando vendía milanesas al lado de la ruta, era Tamara la que estaba con él, cuando estuvo detenido, también era Tamara la que estaba".

Ante la consulta sobre el rol de Wanda Nara en la relación con el músico, y si ella tiene conciencia para aconsejar o es más de lo mismo Merlo fue contundente "L-Gante se rodea de personas que no lo aconsejan bien y termina en problemas".

image.png

Por último, el letrado confirmó que Elián Valenzuela le regaló un auto Mercedes Benz, pero el vehículo no tiene papeles, así que no solo no lo puedo usar, sino que tampoco lo puede vender y aclaró "Él está inhibido y el auto está embargado".