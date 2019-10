Casero, que hace una semana participó de la multitudinaria marcha de apoyo al presidente Mauricio Macri en el barrio de Belgrano, aseguró que su soporte no es hacia el Gobierno, sino a la República, en referencia a que según su forma de ver la política, el kirchnerismo es “la mentira, el choreo, el manejo y la creación de pobres en todo el país”.

Asimismo, el ex Cha Cha Cha manifestó que durante los doce años que duró el Gobierno de los Kirchner pudo “ver el cinismo y la mentira despiadada en la cara”. “Es un señor que tira por la borda que vos estés esperando en una barrera y veas pasar un tren que funciona”, alegó.

“Que vos regales plata a la gente para que constantemente te esté votando y que por el hecho de consumir sea más feliz nos pone como un país tan idiota que los kirchneristas hablan de que nada se ha hecho”, dijo y, no contento con todo esto, agregó que le parece “un partido de ultra derecha que alquiló a la izquierda para que no le rompan las pelotas” porque “son todos millonarios”.

ADEMÁS:

“Ves la foto y ves ´la banda´. Todo esto que vemos como lejano de acompañamiento de la izquierda de (Nicolás ) Maduro que está cooptada por Cuba, y a la vez por China y por Putin, que es el ´nuevo orden´; y cuando estás hablando de eso, estás hablando de Hitler, que pregonaba lo mismo, y eso significa estar fuera de la democracia”, afirmó.

Sin embargo, Casero afirmó que dentro del Gobierno hay detalles que no le gustan en absoluto; y mencionó la decisión de ubicar como candidato a la vicepresidencia a Miguel Ángel Pichetto. “Yo no confío mucho en Pichetto, no se puede confiar en un peronista vuelto atrás. (…) No permitió que se le mandara en cana a Cristina Kirchner, alias Porota”, justificó.

“Si me preguntás qué hizo bueno y qué hizo malo Macri, yo te digo ´Bullrich´. Esta fue una guerra impresionante entre mujeres: Lilita Carrió, la (Mariana) Zuvic, y Porota (Cristina Kirchner). Si vos mirás, son todas mujeres las que llevaron a cabo todo porque los hombres eran amigos que tomaban café, el jardinero de aquel…”, afirmó.

“Yo a Perón lo estudié de izquierda a derecha, y entonces hay un montón de pendejos pelotudos que creen que soy un cómico pelotudo que sale a hablar; porque hay jóvenes que no tienen ni idea de lo que hice en mi vida, que están totalmente cooptados mental y físicamente en contra de cualquier cosa que no sea ´la deidad del bien y la deidad del mal´. No tenemos un plan a 20 años porque viene un hijo de puta cada cuatro años que te tira todo para atrás”, agregó Casero.

¿Qué opinás cuando dicen que Cristina cambió?, le preguntó Novaresio.

“¿Qué va a cambiar? Si todo lo que hace es para no ir en cana. ¿De dónde mantiene un fuerza política como la que tiene sin largar una sola puta idea. Se para y habla sin decir nada. No hay nadie que diga qué es lo que va a hacer porque la consigna es ´no digan nada, hagan silencio hasta que arranque todo´”, puntualizó, y contó que la “micromilitancia” en todos lados que ataca a sus hijos y a su persona, al punto de que le rayan el auto.

“Mi corazón batmaniano (por Batman) se define en contra de la maldad, de lo feo y de lo malo. Y cuando uno cree que lo malo va a hacerle mal a los demás, si yo estuviera en el lugar, también pediría los documentos que haga falta para que se terminen los desmanes y la falta de respeto por la gente que paga sus impuestos”, dijo, y aseguró que no se va a ir del país, aunque se haya empobrecido por confiar en la nación.

En este sentido, adujo que desde la Asociación Argentina de Actores enviaron una carta “musolinista” (“no nazi porque se enojan los señores de la DAIA”) para que no le den trabajo allí, y aseguró que “no se va a arrodillar y lamerle las botas a nadie” para que le den trabajo.

Asimismo, Casero reconoció que se siente “en guerra, a matar o morir.” “La guerra es el último recurso pero ante los cínicos yo soy cómico. Los cómicos contra los cínicos es una vieja guerra desde la época de los griegos”, concluyó.