El desencadenante del conflicto fue el viernes pasado cuando el piso estaba invitada una nutricionista y la modelo interrumpió su alocución en una encendida defensa de la comida vegana a lo que al profesional contestó que ella es respetuosa de la elección de cada persona. Moria la trató de "maleducada" y la modelo se retiró del ciclo en vivo y en directo.

Ayer la diva se defendió en las redes sociales y acusó a la modelo de no cumplir con la labor en tiempos difíciles: "Luna está atravesando un momento de introspección" y la calificó de "Señorita del viñedo de California",en alusión al video hot que su ex panelista grabó junto a un ex novio y que se hizo viral cinco años atrás.

"Me acaba de comunicar producción que la Sta. del viñedo de CALIFORNIA renunció porque sintió que no tenía más para aportar a @IncorrectasOk y que estaba agradecida por el lugar que se le dio. Se ve que sus vacaciones de casi un mes no le alcanzaron para ponerse en #ModoTrabajar ??", salió al cruce Moria con lengua karateca y que no deja pasar una. Y remató con una frase del escritor Eduardo Galeano: "Debajo de la aparente estupidez hay verdadera estupidez". A lo que la modelo se defendió "La vida es lo que te pasa, mientras estás haciendo planes".

Embed https://t.co/v6gNXH7qzZ Querida gente de @infobae respeto mucho la excelente información que tienen pero en este caso nunca hubo una situación de tirantéz, al contrario, la semana pasada yo justifiqué cuando estuvo en el piso @francotorchia_ que la veía desganada... (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) October 7, 2019 que estaba atravesando un momento de introspección y que yo lo entendía y MOON me lo agradeció, en cuanto que fué un episodio menor para mí lo fué porque cuando @EsmeraldaMitre vino y se levantaran casi todas, se fueron y me quedé sola con ella en el piso y mi zapato drag (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) October 7, 2019 con timbre es para cortar el cotorreo. Si algo me caracteriza es ser una buena compañera y sentirme una INCORRECTA más, eso se lo dejo a las Divas histéricas, anaftalinadas e inseguras que necesitan demostrar poder maltralando gente... (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) October 7, 2019 No es mi style yo soy CELEBRITY POP ART AGGIORNADA y voy por otro lado que es el de ser un TOTEM REAL — Moria Casán (@Moria_Casan) October 7, 2019 Me acaba de comunicar producción que la Sta. del viñedo de CALIFORNIA renunció porque sintió que no tenía más para aportar a @IncorrectasOk y que estaba agradecida por el lugar que se le dió. Se ve que sus vacaciones de casi 1 mes no le alcanzaron para ponerse en #ModoTrabajar — Moria Casán (@Moria_Casan) October 7, 2019 "Debajo de la aparente estupidez hay verdadera estupidéz" dijera EDUARDO GALEANO — Moria Casán (@Moria_Casan) October 7, 2019

No es al primera vez que a Moria se le va una de las vayainas. La rotación a veces es muy seguida. Apenas arrancó el ciclo renunció Julieta Prandi por problemas personales, estaba en medio de una traumática separación del padre de sus hijos, en abril pasado Moria tuvo un enfrentamiento con Julieta Kemble: "La Kemble estaba hoy diciendo que no sabía por qué la desvincularon. Divina, te amamos Kemble, venite un día acá y que te expliquen por qué te desvincularon. Te fuiste 90 días de vacaciones, no te puedo explicar..."